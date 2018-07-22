蔡英文喊土地正義和經濟發展要平衡 網友噓爆

蔡英文總統「 發現臺東魅力之旅」，22日參訪臺東糖廠文創空間 。（圖／總統府提供）

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中時電子報

屏東縣議員蔣月惠咬傷女警爆紅，突顯屏東縣政府強拆民宅問題，蔡英文總統今（22）日赴台東參訪面對媒體詢問時強調，如何在經濟發展和維持土地正義之間求取平衡，是每個執行國家任務的人都要謹記在心的。

蔡英文7月18日才剛參加大埔張藥房重建動工典禮，當時蔡英文指出，原地重建象徵了土地正義，對整個社會、民心有正面意義。不料近日又被蔣月惠掀起屏東縣土地拆遷議題，讓地方政府為求地方發展，強拆民宅爭議再度被搬上檯面。

回顧2013年7月19日，蔡英文對大埔拆遷案，曾經表示：我是覺得這整個事情處理過程歷時這麼久，在地受到影響的農民也抗爭很久，顯現出來台灣社會一個現象就是說，政府機關，不論是中央政府或是地方政府在執行這些事務的時候，對人民、對自己土地的感情，都不重視，甚至基於商業利益的考量，恣意徵收人民土地，而且整個過程中，沒給予他們尊重，也沒有對於他們的感情做一個適當的處理，讓人感覺這個政府是冷冰冰的，是冷酷的、是無情的，這是一個民主社會裡面我們感到最遺憾的事情。

而在屏東縣政府強拆民宅問題上，蔡英文總統今（22）日卻強調，如何在經濟發展和維持土地正義之間求取平衡，是每個執行國家任務的人都要謹記在心的。

不過蔡英文此話一出，被PTT鄉民噓到爆，表示「收割大埔的時後是怎麼說的？」「又來專業空心菜發言，有講等於沒講」、「空心蔡轉彎正常，比白海豚轉彎更強」、「厲害了我的英」、「我拆是促進經濟發展，你拆就是違反土地正義」、「時空背景不同，你沒台灣價值」、「顏色對了強拆也沒關係」、「本來就是反kmt而已，有人還傻傻被帶風向」、「7.77覺青就愛這味」、「昨日大埔、今日屏東，年底讓綠營慘綠」！

(中時電子報)

文章來源：PTT

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