重遊倫敦曬舊照！孫儷13年前同框男神 鄧超怨：反正沒我

孫儷近來帶著兒女到英國旅行。（圖／翻攝自孫儷微博）

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中時電子報
孫儷1995年在倫敦塔橋前的照片，當時還是13歲小女孩。（圖／翻攝自孫儷微博）
孫儷和霍建華（右）、胡宇威（左）曾合拍戲劇。（圖／翻攝自孫儷微博）

大陸演員孫儷和鄧超是演藝圈模範夫妻檔，婚後育有一對兒女，生活幸福美滿，近日她帶著兒女到英國倫敦度假，不免俗地要到經典地標倫敦塔橋前合影留念，而孫儷更翻出3張歷年來在此拍照的回憶，除了有自己13歲的童年照，13年前還同框男神霍建華、胡宇威，勾起粉絲許多回憶之餘，也讓老公鄧超哀怨直呼：「反正沒有一張有我」。

孫儷昨（21日）在微博貼出4個不同時期在倫敦塔橋的照片，先是1995年的兒時照，當時孫儷才13歲，只見她綁著包包頭，穿著一身紅坐在噴泉旁，看來架勢十足，而第二張是2005年，她和霍建華、胡宇威合作戲劇《屋頂上的綠寶石》，劇組遠赴倫敦取景，主要演員一起合影留念，看到該照，引來不少粉絲直呼懷念。

孫儷2015年的獨照。（圖／翻攝自孫儷微博）
孫儷和2個孩子合照，被鬧到崩潰。（圖／翻攝自孫儷微博）
鄧超求網友幫忙P圖，糗被惡搞。（圖／翻攝自微博）

接著第三張，是孫儷2015年獨自站在倫敦塔橋的美照，當時下雨，她撐著紅傘對鏡頭露出燦笑，看來相當愜意，至於最後一張，則是她身邊已多了一對兒女，但拍照時，孩子們似乎正在調皮玩鬧，讓她無奈直呼：「2個熊孩子，拍個照片都不給我臉」，並崩潰說：「沒有一張照片是有臉的」，相當逗趣。

另外，鄧超見到老婆分享一系列的照片，卻張張都沒有他的身影，他只能在底下留言哀怨喊「反正沒有一張有我，求大神P圖」，此話一出，引來不少網友惡搞，逗樂眾人。

(中時電子報)

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