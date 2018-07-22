達摩大師 60秒 「一葦渡江」！孫翠鳳變臉15小時虛擬拍攝

2018年07月22日 18:43 中時 林淑娟

孫翠鳳在《菩提達摩》飾演達摩祖師。（孫翠鳳藝文工作室）

孫翠鳳在《菩提達摩》飾演達摩祖師。（孫翠鳳藝文工作室）

孫翠鳳在《菩提達摩》飾演達摩祖師。（孫翠鳳藝文工作室）

傳統戲劇無敵小生孫翠鳳在大愛電視台《高僧傳—菩提達摩》中，利用特殊造型成功克服外型限制，「變臉」扮演外型粗獷的達摩祖師。為了呈現達摩大師和梁武帝話不投機，踩著一根蘆葦渡過長江、在少林寺「觀壁九年」的「一葦渡江」神奇傳奇，光是短短60秒的畫面，孫翠鳳就足足變臉15小時才完成，吃盡苦頭。

製作團隊為了「一葦渡江」畫面煞費苦心，首度進入虛擬棚模擬拍攝「達摩」在江水中可能發生的各種狀況，從渡江的表情變化，到身體隨著江水的律動。孫翠鳳表示，為了讓觀眾看到最完美的畫面，她一早就開始黏光頭套、特殊造型變臉，嘴巴裡含著棉花講台詞、瞪大眼睛傳遞達摩大師的眼神，她平時一天大約工作12小時，為了拍攝幾秒鐘的「一葦渡江」進到虛擬棚，每一個細微的表情動作都要拍攝360度的畫面，現場工作人員忙得滿頭大汗，她戴了超過12小時以上的光頭套，頭皮早已悶濕發癢，光頭套下有如「土石流」成災，終於在變臉15小時後完成拍攝。

為了最新作品《高僧傳—菩提達摩》，英俊小生更費盡心思變臉成粗獷達摩，讓人人稱羨的巴掌臉變大，再加上落腮鬍，接近達摩祖師的法像。

篤信佛法的孫翠鳳，近年接受大愛電視台邀請親自擔任製作人，並主演電視歌仔戲弘揚佛法，已推出多部膾炙人口的作品。孫翠鳳表示，明華園總團的舞台演出行程很滿，要把檔期挪出來錄製電視歌仔戲，她跟總團長陳勝福商量了很久，一方面是自己對佛法的信仰希望能盡一份心力，另一方面也是因為能透過電視來推廣歌仔戲是很難得的機會。

最後打動總團長的原因是，弘法歌仔戲不要神通、沒有怪力亂神、忠實呈現大師們生命故事的製作理念，和劇團代表性的「八仙傳奇」系列作品，將八仙得道成仙的努力過程，用歌仔戲表演傳達給世人的製作理念相同，終於讓總團長把弘法歌仔戲的錄製，排入明華園總團的演出行程中，得到劇團全力支援，以最高規格的舞台歌仔戲製作方式，讓歌仔戲在電視上演。

孫翠鳳藝文工作室製作大愛電視台《菩提達摩》每周一至五14:00 首播、18:30翌日 08:55 13:33重播。

(中時 )