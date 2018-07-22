選戰倒數4個月 柯文哲臉書競選粉絲團上線

2018年07月22日 18:53 中時 陳燕珩

年底選戰倒數4個月，尋求連任的台北市長柯文哲21日公布競選主視覺，臉書競選粉絲團「Team KP 改變成真 持續發生」今天正式上線。稍早團隊發文說明競選識別系統設計概念，強調白色背景象徵樸實簡單，代表包容與坦率，「上一個4年，我們改變成真，下一個4年，要讓改變繼續發生。」

柯文哲競選粉絲團PO出12張照片，說明競選視覺的設計概念，文章指出，從醫 20 年後，柯文哲卸下白袍，以市長身分走入台北城市空間，企圖帶進新的政治文化：開放、包容、坦率與誠懇。

主視覺的黑色字體勾勒出柯文哲異於常人的意志與可親的樸實感，通過象徵海洋的藍綠色系點綴，柯文哲與他的 teamKP 夥伴們說出充滿活力的台北故事。「上一個4年，我們改變成真，下一個4年，柯文哲說，我們要讓改變繼續發生。」而改變的持續發生需要「務實對話」的精神和「執行力」的貫徹，因此架構出設計的主軸。

主視覺設計中的大寫字母「K」，以對話框堆疊而成，象徵柯文哲用雙腳走讀台北傾聽市民，努力在線上與青年世代對話。在一場又一場的開放對話後，大寫字母「K」象徵柯文哲對對話型政治文化的堅持。「Keep it real，改變必須成真。」

另外，在程式語言裡，{ 大括弧 } 符號包圍的字句指涉該程式區塊將進入執行端。柯文哲喜歡走入社區，走入社群與市民對話，那是因為他知道他必定有所回應，努力想辦法化解紛爭，執行市民生活中的種種期待。「keep it possible，他總是願意堅持信念，化不可能為可能。」

團隊強調，這項設計帶出的不只是柯文哲的人格特質，而是台北市的城市價值。包容多元之外的生活風格裡，台北是一個願意去討論議題，努力對話，一起想出方案的城市。

因此，改變成真，持續發生。是因為身為市長的柯文哲還有台北這樣一座獨特的城市中的人們願意陪著他往前走。

(中時 )