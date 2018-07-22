「精選茶包」不裝茶 毒品工廠藏身中和民宅

新北市中和警分局19日破獲毒品工廠。（葉書宏翻攝）

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新北市中和警分局19日破獲毒品工廠。（葉書宏翻攝）
新北市中和警分局19日破獲毒品工廠。（葉書宏翻攝）
新北市中和警分局19日破獲毒品工廠。（葉書宏翻攝）
新北市中和警分局19日破獲毒品工廠。（葉書宏翻攝）

39歲男子傅兆章、45歲男子黃榮德涉嫌在新北市中和區南山路某住宅成立毒品工廠，新北市中和警分局19日獲報該處常有陌生男女出入，前往查緝時當場查獲大批毒品、分裝袋等證物，警訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

警方調查，嫌犯以「精選茶包」作為掩護流通毒品的方式，有別於市面上過於常見之「小惡魔」包裝，傅嫌等人為躲避警方查緝，乃突發奇想，誰知生意太好引來鄰居側目。

傅嫌向警方辯稱，毒品都是純粹幫朋友代購的，沒有酬庸，這些毒品都是朋友還沒有帶走，警方詢後依毒品危害防制條例移送臺灣新北地方檢察署偵辦，並向上溯源防止毒品危害青少年。

警政署為響應「新世代反毒策略」政策兼保護青少年，近期規畫在暑假期間執行「青春專案」結合「安居緝毒」 並搭配民力友善通報網，加強掃蕩群聚施用毒品處所。

中和警分局呼籲，長期使用毒品會造成對毒品的耐受性，身體會出現戒斷症狀（脫癮反應），如：流眼淚、流鼻水、打哈欠、全身骨頭痠痛、腹瀉、嘔吐、焦慮不安與失眠等症狀，最終導致死亡結果。毒品引進門，全家近鬼門。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

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