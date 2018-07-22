羅志祥傻眼！子弟兵C.T.O自曝喜歡「能幹」的女生

2018年07月22日 19:09 中時 尤嬿妮

C.T.O今首辦簽唱會。（蘇蔓攝）

C.T.O今首辦簽唱會。（蘇蔓攝）

小豬隱身台下。（尤嬿妮攝）

羅志祥（小豬）培訓的新男團C.T.O，今在西門町舉行首場簽唱會，小豬全程戴口罩、帽子一身黑站在台下盯場，除了偶爾替團員喬電扇方向、跟著進入平面聯訪的帳篷，小豬全程表情嚴肅不受訪，就怕搶了子弟兵風采，相當謹慎；團員受訪時表示事前知道老闆小豬會到場，但不知道會出現在哪，活動開始前小豬也傳簡訊「起飛吧，老鷹們，愛你們」為他們打氣，並附上愛心符號。

C.T.O日前首次公開表演遇上颱風，今簽唱會現場又暴雨不斷，幸好最後天氣放晴，讓經紀人笑喊遇水則發；此外，活動開始前還發生意外插曲，簽唱會地點對面的大樓發生跳樓事件，所幸最後虛驚一場，C.T.O也不忘呼籲大家珍惜生命。

活動上還舉辦敲冰儀式，團員事後受訪笑說敲冰前，眼光不忘掃射小豬站在哪，擔心愛敲冰的小豬衝上台搶敲冰；他們今也在台上與粉絲近距離互動，看似頗會撩妹，問起理想對象？不少團員喜歡年紀較自己稍長的女生，沒想到輪到宇慶回答，竟脫口說出「喜歡能幹的女生」，其他團員起哄笑虧他意有所指，連站在一旁的小豬也嚇傻瞪大眼睛，宇慶連忙補充意思是希望女生有才幹、有才華，笑翻所有人。

(中時 )