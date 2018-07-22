南投國際工藝節　讚嘆聲中璀璨落幕

「南投國際工藝節‧群雄藝起逐鹿南投」活動，內容多元豐富。（竹籟文創提供）

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展場一隅。（竹籟文創提供）
現場動態演出。（竹籟文創提供）

南投縣知名工藝創作者賴進益，深耕竹山30餘載、創辦南投縣竹藝學會，對在地工藝教育有著巨大貢獻；最近，南投縣政府策畫「南投國際工藝節‧群雄藝起逐鹿南投」活動，評選擇定由賴進益「竹籟文創」承辦，19日開幕、22日璀璨落幕，精采工藝大匯演、備受好評。

南投縣景觀秀麗、人文薈萃，工藝人才輩出，堪稱為培育國寶級工藝師大搖籃；縣府文化局為發揚獨特在地工藝文化，策畫工藝節活動。

除縣內知名工藝家，另邀請菲律賓、印尼、瓜地馬拉、越南、日本等10多國頂級展品，結合國立台灣工藝研究發展中心之「Yii品牌」及「良品美器」參與展出，以結合文創、當代觀點創造時尚，形塑台灣工藝之都。

這項展出之主場地設在南投縣會展中心、副場地則分別設於砂雕園區及文化局，展品媒材跨越竹藝、木藝、陶藝、瓷器、草編、漆器、琉璃、染織、石藝、皮革、金屬等複合領域，用以呈現在地工藝多元特色，其展期從19日開幕至22日卸展。

展出期間，另安排張中立排笛、台灣竹樂團與菲律賓竹樂團演出，以及精采工藝匯演－陶藝大師曾樹枝手擠坯示範。

賴進益表示，展期過程豐富圓滿，有效提升南投工藝國際能見度，呼應今年「世界竹會」年會在墨西哥、有利於爭取2020年在台灣舉辦。

(中時 )

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