肯德基爺爺「坐下」了！不可不知日本東京最夯打卡點

2018年07月22日 20:43 中時 徐力剛

「坐姿」版肯德基爺爺小朋友也能輕鬆合影。（圖片取自朝日新聞網）

泰國限定「雙手合十」麥當勞叔叔，吸睛度百分百。（圖片取自GTGT新浪博客）

拜社群網站發達之賜，旅行不忘拍照上傳，與朋友同步分享旅途風景，已成為時下最新潮流。

被譽為全世界最知名上校代表的「肯德基爺爺」，竟然坐下了！肯德基位在日本東京都文京區的「東京巨蛋城 LaQua店」近日出現一座坐在長椅上的肯德基爺爺人像，起因於某天，有個孩童在店門問：「為何要讓上校爺爺站在店外？」，引起工作人員注意，進而衍生出「坐姿」肯德基爺爺。

特殊款「坐姿爺爺」人像身高126公分，原站姿款為173公分，相差47公分，臉部笑容更加開心，充滿慈祥感。為配合孩童視線改以坐姿，方便大家與一旁爺爺拍照留念，吸引粉絲爭相前來朝聖。目前全日本肯德基門市約有1150間，

肯德基表示，時至2020年公司將邁入50周年，將評估全新「坐姿」肯德基爺爺雕像對門市效益，未來其餘門市也將陸續擺設。Twitter現正舉行「新人像名」募集活動，活動自即日起至8月15日止，最終結果將在8月底公布。

不讓肯德基專美於前，泰國麥當勞也拿出特殊版麥當勞叔叔應戰，擁有全球唯一「雙手合十」的麥當勞叔叔，向前來用餐消費者說聲「你好/sa wad dee ka」，呼應泰國為虔誠佛教國家，其親切笑容將泰國「微笑國度」美名，表現的淋漓盡致。

(中時 )