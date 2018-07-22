蕭煌奇推百萬商演挺公益 妙語如珠逗樂粉絲

蕭煌奇、吳申梅日前為公益開唱。（無限延伸音樂提供）

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蕭煌奇、吳申梅日前為公益開唱。（無限延伸音樂提供）
蕭煌奇、吳申梅日前為公益開唱。（無限延伸音樂提供）

蕭煌奇獲本屆金曲獎台語歌王後商演邀約不斷，日前在陳建寧老師力邀下，蕭煌奇不惜推掉百萬商演，20日攜手愛徒吳申梅等人參與「守護不孤單」公益演唱會，用歌聲為照顧者打氣！蕭煌奇以自身經歷勉勵大家：「因為眼疾，自己也算是被照顧者，很能體會身邊照顧我的家人朋友辛苦，希望鼓勵照顧者或是被照顧的人，都能保持勇於追夢的動力。」

自稱「人體點唱機」的蕭煌奇對歌迷有求必應，比原訂曲目多唱了不少歌，儼然辦起小型演唱會，有趣的是，每當他宣佈要唱最後一首歌時，就有熱情粉絲再點歌，還有人許願要他一路唱到過年，蕭煌奇在台上妙語如珠，建議主辦單位乾脆明年公益演唱會改以辦桌形式舉辦，隨後又開玩笑說：「我有跟合作金庫借錢貸款，如果明年再來，可以算我利息少一點，或是能夠少還一點嗎？」逗得全場大笑。

第四度拿下金曲台語歌王的蕭煌奇，除了用歌聲做公益，日前也在高雄的「藍色狂想曲」舉辦慶功演唱會，感謝歌迷的支持；近期忙寫歌還「歌債」的他，下半年重心將放在創作及製作歌曲，並計劃於9月22日他生日時舉辦慶生演唱會，蕭煌奇表示：「屆時會公布詳細時間及地點，請大家多多支持！」

(中時 )

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