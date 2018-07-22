台北》柯P假日跑透透 中正區里長備巨型春聯迎接

2018年07月22日 19:43 中時 吳堂靖

柯文哲大讚新營里長何國榮對北市交通有偉大貢獻。（吳堂靖攝）

年底選戰逼近，台北市長柯文哲假日勤跑基層，22日晚間赴先前公開力挺的中正區視察「燈桿螺帽」，並與長者一同用餐，柯一現身就獲得民眾熱烈歡迎，還有教過女兒的老師前來相認，新營里長何國榮更特製巨幅春聯寫上「里長全力相挺柯市長」，現場凍蒜聲不絕於耳！

中正區因藍營里長比例高達9成，過去被視為藍營鐵票倉，不過近期卻「棄丁挺柯」首度邀請柯文哲參加里長聯誼會，藍營里長更不避諱公開力挺柯，由於本次行程不公開，且柯以視察「燈桿螺帽」為由，特地走一遭，更坐下來與里長共進晚餐，誠意十足，也被外界視為是報恩行程。

何國榮也特地準備巨型春聯力挺，題字「柯文哲一定連任台北市長」、「柯市長全力相挺里長，里長全力相挺柯市長」的春聯，柯也從善如流唱了〈堅持〉、〈我是你的兄弟〉、等歌曲，台下也高喊凍蒜，更有教過女兒的老師前來相認。

柯文哲致詞大讚何國榮，他表示，何曾任交通大隊隊長，配合推動鄰里交通環境改善計畫，此計畫推動後北市車禍傷亡人數降低47%，去年台北市車禍死亡人數是50年來最低的一次。

柯文者指出，當時北門在拆忠孝橋引道擔憂引起交通堵塞 ，何也提出許多建言，最近在想說要送何國榮一塊匾額，上面應該要題字「救人無數」！

(中時 )