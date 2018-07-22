帶爸爸去旅行！飯店業者祭出房價最低下殺28折

台北凱撒大飯店「精緻客房」一次預訂兩晚，每房只要2644元。（圖片提供／台北凱撒大飯店）

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王朝餐廳「父愛如山‧家宴」專案開跑，每桌售價11880元＋10％／10位。（圖片提供／台北凱撒大飯店）
純白色「天成文旅-繪日之丘」外觀以積木為靈感設計。（圖片提供／天成文旅-繪日之丘）
「親子三人房」室內空間寬廣，溫馨氛圍適合闔家同遊。（圖片提供／天成文旅-繪日之丘）
「溫馨家庭房」採用大片落地窗設計採光明亮，提供旅人舒適體驗。（圖片提供／天成文旅-繪日之丘）

八月是專屬爸爸月份，孝順子女慰勞父親，來場2天1夜輕旅行吧！台北凱撒飯店、天成文旅-繪日之丘以舒適住房佐餐飲美饌，為爸爸加油打氣。

台北凱撒大飯店全新住房專案「我愛爸爸。一起旅行去」，即日起至8月8日止，於官網一次訂購2房只要5288元（稅內含），平均房價每房2644元（稅內含），最低下殺28折，與爸爸一起享受旅途樂趣。

館內王朝餐廳推出「父愛如山‧家宴」專案，其中「佛跳牆」湯頭濃郁醇厚，宛如記憶中父親厚實肩膀帶來無限溫暖，主廚精選老母雞、金華火腿久熬，輕啜一口飽滿風味充斥口中，打從心底感到溫暖。另道特色菜「招牌凱撒豬腳」，入口外皮酥脆肉質軟嫩，帶有明顯香料味 。

位在嘉義的天成文旅-繪日之丘則拿出「來嘉吃在地美食住房專案」應戰，即日起至8月31日止，旅客入住「親子三人房（含一泊二食）」，平日優惠價3999元起，假日4999元起，約44折優惠;「溫馨家庭房（含一泊二食）」每晚4399元起，假日5399元起，優惠折扣低至43折。專案內含舒適客房住宿乙晚及翌日早餐，更可選擇當地知名小吃「噴水雞肉飯」或「樂檸漢堡」。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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