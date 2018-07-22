發奮瘦出鎖骨！張惠妹力挺BOXING跑遍近20所校園

2018年07月22日 19:20 中時 尤嬿妮

BOXING今出席原音快閃計劃活動。（蘇蔓攝）

BOXING今出席原音快閃計劃活動。（蘇蔓攝）

張惠妹（阿妹）師弟BOXING樂團4月起無酬赴偏鄉學校開唱、辦講座，至今累積近20場，他們22日出席「原音快閃計劃」活動，表示去年向阿妹及公司提出到學校與學生近距離的計劃，阿妹全力支持並包辦他們食宿交通費用，非常貼心；除此之外，BOXING近期還忙音樂祭表演、創作明年的新專輯，身材圓潤的團員小六看似瘦了不少，他表示體力不是問題，笑喊要瘦出鎖骨。

聊起新專輯進度，葛西瓦表示：「最近主要還是專心先把眼前的工作完成、多寫一些歌，讓我們先把第三張專輯寫完，畢竟現在的生活都在演出跟寫歌中進行了！」日前他在金曲獎頒獎典禮上演出， 葛西瓦透露其實金曲演出壓力真的很大，「但真的很好玩，是一種腎上腺素一直衝的感覺，非常熱血」。

農曆七月將至，BOXING分享靈異經驗話夾子全開：「我們可以講個七天七夜，太多了啦！」團員公認最可怕的經驗是在部落，BOXING說：「有天我們一群朋友在部落家門口聊天，大家聊的很開心，有一個朋友默默地走過來，他比較是屬於不怎麼說話的朋友、習慣聽大家聊天，他就跟洛克斯說『誒！你怎麼都不跟某某打招呼，他坐在你旁邊耶，一直聽我們聊天』，當時我們大家都嚇一跳，因為這位朋友上禮拜剛過世，不過後來我們自己想想覺得很溫馨，他應該就是很想跟大家聚在一起吧。」

他們今不忘在活動上繼續支持公益、鼓勵大家用母語創作音樂、多關心原住民小朋友，一起推動原住民兒少助學培力計劃；熱愛土地的BOXING也不忘台灣水果打氣，表示有時候出國都會很懷念台灣的水果，呼籲歌迷要多多支持台灣農民。

(中時 )