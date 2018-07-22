歡聚北大逐夢青春 第四屆（2018）兩岸大學生創客營圓滿結束

2018年07月22日 19:22 中時電子報 綜合報導

2018年7月18日，由國務院臺灣事務辦公室指導，北京大學主辦，臺灣旺旺中時媒體集團聯合主辦，福建平潭綜合實驗區管委會特別合作的第四屆（2018）兩岸大學生創客營在北京大學圓滿結束。來自90所高校的近200名兩岸優秀大學生，通過14天在北京大學的課程學習及體驗式交流，順利結業，滿載而歸。

本屆創客營活動，通過精心的策劃，共有三個重要組成部分，一是實戰行銷，二是名師課程，三是企業參訪，這些活動共同形成了獨特的兩岸青年體驗式交流模式。

實戰行銷是創客營的品牌特色，也是活動的重中之重，其模式來源於北大廣告系的教學創新。在往屆兩岸營員分組競賽的基礎上，本屆活動更是首次引入“媽媽製造”公益命題以及“平潭綜合實驗區”政府命題，再加上“旺旺集團”企業命題，使得“數位行銷”的內容實現了多元化、公益化，幫助學生在運用前沿理論、使用前沿技術進行數位行銷推廣的同時，培養學生社會責任感。來自武漢大學的韓佳良在此次實戰中參與“平潭”命題，他說：“剛開始會期待抽到旺旺命題，因為感覺賣產品相比其他兩個命題更好理解。但是每一個命題對我們來說都是一個新的嘗試。我們組第一天點擊率是0.74%，但隨後幾天點擊率一直維持在3%左右，在這樣不斷試錯、不斷調整的過程中我們收穫的就是最重要的東西”。

學員在展示小組大資料行銷實戰成果

本屆活動的創新是增加了導師指導環節。三位元導師分別是梅泰諾股份數位行銷總裁王帥民、順為互動聯合創始人姚俊、北京白鷺時代資訊技術有限公司市場副總裁溫向東，他們都是數字行銷領域的頂級專家。在營員完成實戰計畫後，創客導師為每個小組提供定制化指導，針對小組已有的大資料行銷傳播策略及效果，提煉每個團隊獨特的亮點和優勢，指出投放中存在的問題，傳授更專業的資料分析方法和路演技巧。媽媽製造命題組創客導師王帥民說，“與同學們一起交流的過程，我看到了他們獨特的創意和想法，相信在大資料行銷傳播實戰中，他們收穫的是日常書本中無法學習到的知識”。

三位創客導師：順為互動聯合創始人姚俊、北京白鷺時代資訊技術有限公司市場副總裁溫向東、梅泰諾股份數位行銷總裁王帥民（從左至右）現場抽取命題組出戰順序

7月15日下午，經過6天的實戰競技、30個小時高密度的實戰輔導以及激烈的初審競爭後，本屆創客營終審PK暨頒獎典禮在北京大學英傑交流中心舉行，從15個小組中脫穎而出的6個小組參與終審PK。雖然只是一個學生為主體的實戰交流活動，但評審嘉賓的陣容卻非常強大。互動通控股集團總裁鄧廣檮擔任終審主席，命題單位代表平潭綜合實驗區金融創新服務中心有限公司總經理黎明傑，中國婦女發展基金會資助項目部副主任、媽媽製造專案發起人趙光峰，旺旺集團副理胡曉劼；合作企業代表京東商業提升部技術總監胡偉，騰訊社交廣告高級培訓經理盧雲，今日頭條商業產品運營經理張曦月；教授評審代表武漢大學新聞與傳播學院副院長姚曦，首都經濟貿易大學文化與傳播學院教授楊同慶，上海大學新聞傳播學院廣告系教授許正林，安徽大學新聞與傳播學院廣告系主任鄔盛根；業界專家代表人民日報傳媒廣告公司董事長寇非，眾信品牌策略機構董事長、潔麗雅集團首席品牌官黃海南，網易傳媒銷售運營中心總經理高超，臺灣北士設計創始人、董事長唐聖瀚，盈時資訊科技有限公司創始人李英海，拉卡拉集團高級副總裁夏曉暉，小米公司 MIUI廣告銷售部全國行銷中心總經理鄭子拓等老師都來到現場擔任終審嘉賓，充分體現了大家對活動的重視和支持。

終審PK採用創客導師攜戰隊出戰的模式，獨特的形式既保持了專業性，又增強了終審的可觀性和趣味性。進入“終審環節”的6個小組各有千秋，最終決出全場大獎1個，“媽媽製造”、“平潭”以及“旺旺”命題一、二等獎各一個。

互動通控股集團總裁鄧廣檮、京東商業提升部技術總監胡偉、騰訊社交廣告高級培訓經理盧雲為獲得全場大獎的小組頒發獎狀

隨後，既隆重又溫馨的頒獎典禮在英傑交流中心舉行。活動發起人、北京大學新聞與傳播學院黨委書記兼副院長陳剛、旺旺中時文化傳媒有限公司總經理林淑黛在頒獎典禮上致辭，對為活動提供各類支援的各界嘉賓表示了誠摯的謝意。陳剛表示：“感謝大家的支持，沒有大家的支持，就沒有這個活動。雖然實戰結束了，但創客營還在繼續。從7月5日到現在，時間並不很長，但一定在每個人心裡永遠留下了深刻的痕跡，這是大家相聚的開始。從今往後，我們還有更長遠的故事。”林淑黛說：“我們知道所有付出都是值得的。看到你們的笑容，看到你們的成果，我們就覺得辛苦都不算什麼。”

活動發起人、北京大學新聞與傳播學院黨委書記兼副院長陳剛、旺旺中時文化傳媒有限公司總經理林淑黛在頒獎典禮上致辭

京東商業提升部技術總監胡偉代表此次活動的支援單位及企業致辭。他對學員們的表現給出較高評價，“大家表現非常棒，即使這樣，我相信大家也有很多想法沒有落地。在看各組的展示時，我能感受到同學們對創新的熱情，這讓我深受鼓舞。對企業來說，創新是無處不在的，是企業的命脈，是企業的未來，而我相信這個未來將由你們來創造”。小米公司MIUI廣告銷售部全國行銷中心總經理鄭子拓在致辭中表示，能夠參與兩岸大學生創客營活動非常幸運，有非常大的意義，“其實這是一次跨學科、跨領域的學習。看過大家的成果展示，大家的學習精神和學習能力讓我感動、震撼。未來走入社會，這種不斷學習的精神和團隊協作的精神也是非常珍貴的品質，通過這個活動你們做到學以致用，你們到社會上就能創造更多成就”。

京東商業提升部技術總監胡偉代表此次活動的支援單位及企業致辭

小米公司MIUI廣告銷售部全國行銷中心總經理鄭子拓

來自安徽大學的劉暢作為本屆創客營優秀學員代表，表達了對創客營活動的感謝和喜愛。她說：“在這裡我學到很多知識，受到很大啟發。更重要的是短短十四天，我找到了自己想要的是什麼，更堅定了自己未來的路，我學到了不放棄這種精神，它將鼓勵我讓我更好地前行。”就讀於臺灣輔仁大學的優秀營員代表陳峻毅感慨此行的收穫，“大陸的科技進步讓我印象深刻，更令我高興的是結識了許多兩岸的朋友。在團隊合作中，我們激蕩出創業的火花，產生精神上的交流。即便開始時不習慣，也漸漸感受到家的溫暖。”

來自安徽大學的劉暢代表2018兩岸大學生創客營學員發言

來自輔仁大學的陳峻毅代表2018兩岸大學生創客營學員發言

終審主席、互動通控股集團總裁鄧廣檮評價到，“在這麼短的時間裡，來自不同專業的同學，能夠做到這麼好的效果，我為你們感到驕傲”。

終審主席、互動通控股集團總裁鄧廣檮點評學員表現

創客營營員在短短6天的時間中，取得了令評審老師都為之讚歎的成績，這與精心安排的課程輔導息息相關。近年來，活動的承辦單位——北京大學新媒體行銷傳播（CCM）研究中心在教學創新和多年的對台交流實踐中，總結出一套針對性強、層次分明、便於學生學以致用的課程模組。本次創客營業不例外，雖然只有短短幾天，但仍然囊括了理論教學、技術輔導、創意實踐、創業投資、法規指南、音樂夢想、人生導航等課程模組，邀請了包括分眾傳媒創始人、董事長江南春，葉茂中行銷策劃機構董事長葉茂中，松禾資本創始合夥人厲偉，臺灣著名設計師唐聖瀚，36氪金融&MinIPO迷你投CEO袁俊，Atlas資本創始合夥人王禹媚，滾石音樂國際公司董事長段鐘沂，筷子科技聯合創始人、董事長李韶輝，臺灣音樂人張洪量，北大校園音樂代表《青春大概》詞曲作者北京大學法學院助理教授彭錞、北京大學歌劇研究院副院長徐鳴澗等老師，受邀為同學們授課。強大的名師陣容，保證了創客營的課程含金量，促使營員們能夠更好地利用實戰競賽的機會，真正地實現學以致用。

滾石音樂國際公司董事長段鐘沂在為兩岸學員授課

同時，課程設置還包含了企業參訪。學員們分成4隊，分別到京東、今日頭條、小米、滴滴出行參觀，感受大陸互聯網企業的進步與發展。通過實地感受充滿科技感的辦公環境、深入瞭解企業最初的創業故事、近距離聆聽一線從業者最前沿的經驗分享，學員們的創意靈感進一步迸發，對大陸互聯網行業的飛速發展和蘊藏的機會有了更深刻的體會。

學員參訪滴滴出行

然而，高品質的課程和高強度的實戰還不是創客營的全部，被稱為兩岸青年體驗式交流典範的創客營，也精心策劃了逐層推進的學生交流方案。創客營教學主任董婧介紹，創客營的日程設置從瞭解北大文化的課程開始，在代表一代北大人青蔥歲月的《青春大概》歌聲中行進，文化交流貫穿整個營隊生活。交流方案的第一層為“校園體驗”。創客營全體營員住在北京大學學生宿舍，兩岸營員“同吃，同住，同學習”，共同深度體驗北京大學校園生活。第二層為“營員互動”。來自淡江大學的胡恒義今年是活動服務組助教，他介紹，今年創客營首次設置了活動服務組，目的是豐富兩岸青年的營內生活，加深大陸與臺灣營員間的交流，為辛苦的實戰學習增添色彩。活動服務組通過策劃各類團建活動及遊戲，促進兩岸營員，不同組別營員之間的互動。第三層為“朋輩輔導”。創客營的往屆營員可以申請回營擔任助教，為大家服務。今年有60多名兩岸同學申請回營，但是只有30個助教名額。成功申請到回營助教名額的同學都特別珍惜這個機會，比如2015年的臺灣營員王芯瑜已經開始工作，甚至專門請假回創客營為大家服務。這些助教通過“傳幫帶”的方式，促進營員的縱向交流，加速營員進入學習和實戰的狀態。

“社會化傳播”也是本次創客營的創新和重要組成部分。本次創客營保留文字和圖片的傳播形式，增添了短視頻內容的社會化傳播。學員以組為單位，圍繞小組風采錄製抖音短視頻，記錄營內生活的美好時刻。營員自發創造的內容迅速覆蓋海內外社會化媒體平臺，例如Instagram、Facebook、Tik Tok、微博、微信、抖音等，在抖音的#兩岸大學生創客營#挑戰話題下最火的一條視頻已獲贊18.7萬，評論超過2530條。來自蘇州大學的王佳珍所在的第3組創造出2條點贊過萬視頻，王佳珍說，“短視頻更好地記錄了我們的精彩、更完整地表達了我們的感情，在拍攝的過程中也促使我們關係更為融洽和親密”。

7月17日晚，第四屆（2018）兩岸大學生創客營結營晚宴在北大舉行，活動在依依惜別的氛圍中展開。活動的發起人，被兩岸營員們親切稱為“營長爸爸”、“營長媽媽”的陳剛、林淑黛寄語兩岸青年。陳剛表示，“我知道這個過程很累，睡覺的時間很少，實戰很具有挑戰性，甚至在團隊頭腦風暴的過程中有過爭執、爭吵，但我相信你們回想起來這一切都是非常美好的。希望創客營這顆種子能夠在大家心裡種下、萌芽、成長，相信兩岸寶寶們攜起手來一定能創造美好的未來”。林淑黛說，“本次活動的核心是大資料行銷傳播，你們在參與實戰討論的過程中有很多人的創意被採納了，很多人的創意沒有通過，但這些都是過眼雲煙，最終留下的就是這個過程，而過程越坎坷收穫就越多。我看到你們在團隊中扮演著不同的角色，每個人都有獨特的價值，未來走入社會只要找到適合自己的角色，就一定能發揮自己的價值”。晚宴上還頒發了最佳團隊獎、最佳自媒體傳播獎以及助教貢獻獎。同學們紛紛表示，十四天的時間很短，一晃而過，而十四天的時間也很長，它將印在兩岸營員的腦海一輩子。感謝創客營，讓大家歡聚北大，逐夢青春。

結營晚會上眾信品牌策略機構董事長、潔麗雅集團首席品牌官黃海南與梅泰諾股份數位行銷總裁王帥民為獲獎小組頒發最佳自媒體傳播獎

【活動簡介】

2018兩岸大學生創客營是由國務院臺灣事務辦公室指導，北京大學主辦，臺灣旺旺中時媒體集團聯合主辦，福建平潭綜合實驗區管委會特別合作，北京大學新媒體行銷傳播（CCM）研究中心、旺旺時報金犢獎組委會、臺灣青創協會共同承辦的兩岸青年體驗式交流活動。兩岸大學生創客營自2015年創辦以來，得到了政府部門及領導的高度關注和支持，曾在2016年“兩岸和平發展論壇”閉幕式上，作為唯一由高校主辦的大學生創業創新教育類項目被列入“2017兩岸交流專案”，其承辦單位北京大學新媒體行銷傳播（CCM）研究中心被國務院臺灣事務辦公室授予“海峽兩岸青年就業創業示範點”。

(中時電子報)