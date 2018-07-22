林柏宏暱稱「高濃度酒窩」 一笑起來都是粉紅泡泡

2018年07月22日 19:25 中時 林淑娟

林柏宏演出《來到你的世界》。（周子娛樂）

林柏宏演出《來到你的世界》。（周子娛樂）

林柏宏欣賞自己演出的《來到你的世界》也害羞笑。（周子娛樂）

林柏宏主演的愛情奇幻網劇《來到你的世界》日前播出大結局，這部反套路的網劇，不僅在豆瓣取得7.6的高分評價，在騰訊視頻的評分更高達8.9，網路點擊量至目前為止也已突破7億。對於這個好成績，林柏宏表示很開心，除了在戲裡有情人終成眷屬，戲外他也收服了不少粉絲。

林柏宏坦言，當初接到《來到你的世界》邀約時，一開始覺得這是一個充滿粉紅泡泡的劇情，有點擔心這種少女漫畫的愛情故事離自己太遠，演起來會有點尷尬。不過看完劇本和開始進入角色後，林柏宏看到了這個故事中，有著跟一般愛情偶像劇不同走向的「反套路」情節，也有對於人性及生命的啟示，是一部很正能量的戲劇作品。

《來到你的世界》剛開播時，林柏宏人正在銀川拍攝古裝電視劇《小女花不棄》，對於第一次主演《來》劇如此甜蜜的偶像劇，林柏宏自己也忍不住想看播出成果及粉絲的反應，一收工就跳上車打開手機收看。隨著故事的發展，竟然也激發了他的「少女心」，甚至有些片段連他看了也不自覺地害羞起來。

《來到你的世界》主要講述由林柏宏飾演的過氣漫畫家何解與筆下惡毒女配鹿梓星的愛情故事，在經歷了最初的相看兩厭，到後來的互相吸引，以及不得不面對的分別等諸多磨難後，終於以happy ending滿足了觀眾的期待。隨著劇集的完結，被粉絲暱稱為「高濃度酒窩」的林柏宏戲外也圈了一票迷妹，不少網友說林柏宏笑起來時，彈幕都是小粉紅泡泡，讓人都醉了。還有粉絲大膽示愛：「何解是鹿梓星的，林柏宏是我們的！」

林柏宏自獲得金馬獎男配角獎後戲約不斷，與成龍合作的電影《神探蒲松齡之蘭若仙蹤》定檔2019年大年初一於大陸上映，林柏宏在這部電影中嘗試古裝扮相，爆出的劇照造型也是廣受好評。而另一部與役所廣司及張靜初合作的動作災難片《冰峰暴》，同樣預計於明年上映，曝光度可以預期。

(中時 )