黃妃怕上鏡頭會鎖喉 談戲精兒台語溜連老師都聽不懂

2018年07月22日 19:39 時報周刊 林彥君

黃妃在近期正在籌備新專輯。

黃妃在工作時都會帶著兒子，母子「黏牢牢」。（黃妃提供）

黃妃日前和師弟李子森及吳勇濱上《金曲傳奇-無與倫比同樂會》之「我是接班人」，她出道近20年，透露自己在鏡頭前演唱容易緊張，會有卡痰、鎖喉等狀況，讓她無法盡興演出，「看到鏡頭感到害羞，而且也擔心自己正不了」，她表示，演出時身邊都希望有人陪伴，「我很喜歡舞群老師，如果一個人，我會死啦。」

她有一個3歲兒子，她表示和兒子在家都用台語溝通，有一次帶兒子到親子館遊玩，全部的小孩都說國語，唯獨他的兒子講台語，讓她感嘆語言的重要性逐漸被人淡忘，她表示連老師也聽不太懂台語，「我的兒子跟老師講台語，加上又有奶音，老師還回他『你可以講國語嗎』？」

她認為兒子是個戲精，又很黏她，有時候兒子不乖，她得扮黑臉處罰他，讓她完全沒有形象，「我輕輕打，我兒子會假哭」，雖然兒子有時候不吃飯，讓她很頭痛，但兒子又會嘴甜和她說：「媽媽我是你的小寶貝，媽媽我是你的心肝寶貝」讓她聽完兒子撒嬌地告白，心馬上被融化。

她平時在家帶小孩外也正在籌備專輯，希望在今年可以完成新專輯，她說：「進度還有一半，還差很多首歌，希望趕快有好歌出現」，她在此次錄影協同師弟李子森及吳勇濱一起演唱，她先需自認是新人，「有他們陪我才不會害怕。」

(時報周刊)