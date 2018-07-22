歌王出道前曾遭打槍！林俊傑「創作始終被拒絕」

2018年07月22日 19:45 中時 尤嬿妮

JJ昨在成都開唱。（JFJ Productions提供）

JJ昨在成都開唱。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）第15場巡演21日在成都開唱，他分享自己18歲時開始寫歌和創作，有一位老師對他一直嚴格要求，希望他可以寫一首充分體現自己才華，且能膾炙人口的歌曲才允許JJ出道，但一開始創作的歌曲始終都被拒絕，直到寫出〈記得〉才獲老師肯定；而這位對他影響很大的恩師許環良昨到演唱會現場欣賞，JJ在台上特別感謝老師的鼓勵與支持，讓自己有更多信心和動力，走上音樂之路。

開場沒多久，JJ率先以成都話向台下萬名觀眾問好，除了感謝家人與恩師的支持，JJ還以成都話問歌迷「還想聽啥子鍋」！讓觀眾倍感親切；其實他在演出前，特地向張靚穎請教道地成都話，兩人因之前合作音樂節目而成為好友，張靚穎還帶著媽媽一起欣賞演唱會，並提醒工作人員不要讓她錯過開場，且要求不坐包廂，要在觀眾區近距離的感受表演。

JJ也提到自己會向身邊朋友誇讚「成都是自己的大本營」，無論何時來到成都，都能感受到大家如火鍋一樣「辣辣又熱熱」的熱情。唱到〈Love U U〉時，JJ即興改歌詞，大唱「Love 成都」，歌迷馬上以壯觀歌聲應援，就連特意趕來成都的林爸、林哥也在觀眾席加入大家，和歌迷一起搖動印有熊貓圖案及成都愛你字樣的熊貓紙卡。

(中時 )