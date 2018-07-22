新式絕殺武器機密外洩 俄安全局稱將嚴懲叛徒

圖為讓普丁在國情咨文中大為炫耀的最新武器匕首高超音速導彈，掛載在蘇-31戰機機腹下方。這型武器才宣布開始量產，俄國安全人員就發現武器設計圖紙遭西方國家間諜獲得。（圖／美聯社）

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中時電子報
俄軍方公布的匕首高超音速導彈試射影片

日前俄國防部剛公佈了多種新式武器的視頻，為普丁今年3月在國情咨文中時極力炫耀的新式武器撐腰，豈料其中兩款高超音速導彈才研製成功開始量產，西方國家的間諜就已獲得武器設計圖紙。俄聯邦安全局稱，「叛徒不可原諒」，將嚴懲洩密人員。

《鳳凰軍事》引用俄國《生意人報》的報導說，「疑似遭到洩露機密圖紙的兩種武器是匕首(Kinzhal)超音速導彈和先鋒(Avangard)高超音速滑翔武器。」俄羅斯聯邦安全局消息人士指出，他們懷疑是俄國中央機械製造研究所的員工洩露了武器圖紙。中央機械製造研究所是俄羅斯國有軍工企業，從事國防與航天領域的科研與製造工作。

報導說，匕首超音速導彈是一種空對地可攜帶核彈頭的高超音速導彈，其最高速度可達到10馬赫，射程達2000公里。先鋒高超音速滑翔武器則可以從RS－28薩爾馬特(Sarmat)等洲際彈道導彈上發射，可攜帶200萬噸當量以上的核彈頭。這兩種武器都能突破美國的導彈防禦系統。

圖為俄羅斯軍方公布的視頻中以火箭載運到軌道上的先鋒高超音速滑翔武器示意圖。（圖／美聯社）
號稱無法攔截的先鋒高超音速滑翔武器

俄聯邦安全局消息人士稱，這起洩密事件非常嚴重，涉事人將受到嚴厲制裁，不會僅僅是開除幾個人那麼簡單。「俄總統普丁是最憎恨叛徒的，他曾說『唯有叛徒不可原諒』。」

超音速武器是俄羅斯最新式的戰略武器，美軍目前尚無同類高超音速武器服役，美軍戰略司令部司令海騰(John E. Hyten)也承認，目前美軍還沒有任何武器可以應對俄軍的先鋒與匕首等高超音速武器。

(中時電子報)

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