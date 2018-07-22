台南》賴清德參加後援會座談 要選民支持黃偉哲

2018年07月22日 20:15 中時 李其樺

賴清德（中）與綠營支持者熱情合影。（李其樺攝）

行政院長賴清德22日下午來到台南善化活動中心，參加民進黨市黨部舉辦的後援會座談活動，包括民進黨台南市長參選人黃偉哲和獲提名的市議員、里長參選人皆出席，展現黨內大團結氣氛。賴清德要支持者年底票投給黃偉哲，延續台南綠色執政。

22日由民進黨市黨部舉辦的賴清德與後援會座談會，被視為是賴清德為黃偉哲拉抬凝聚黨內團結的活動，除了賴清德與黃偉哲本人外，包括立委林俊憲、議長賴美惠、市黨部主委黃先柱和前台南市副市長顏純左皆到場。不過曾參加民進黨台南市長初選的立委陳亭妃和王定宇並未現身。

黃偉哲表示，今年底這場選戰很關鍵，他和大家拜託，希望票投給他和所有民進黨提名的市議員，讓民進黨繼續在大台南執政，延續綠色執政和優秀執政。

賴清德則對綠營支持者大談政績牌，包括年金改革、轉型正義、不當黨產條例修正，強調大家關心的改革會在2年內由蔡英文總統帶領行政院和立法院黨團一起完成。

賴清德說，黃偉哲是他台大的學弟，認識黃已經20年以上，黃偉哲在立院問政成績優秀，曾連續蟬連公督盟評選優秀立委17次。過去他雖然擔任台南市長，但是也要尊重選民的決定，初選期間他沒打過任何電話給任何陣營的支持者，黃偉哲出線是台南市民決定的結果，希望大家繼續支持黃偉哲。

(中時 )