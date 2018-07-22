瓊斯盃》拿立陶宛當祭品！中華白漂亮贏球收尾

2018年07月22日 20:05 中時電子報 黃及人

面對擁有高大身材的立陶宛，中華白22日在瓊斯盃找到贏球方案！靠著周桂羽16分、6籃板及4助攻，SBL選秀榜眼簡祐哲也突破低潮，單場飆進4顆三分球，中華白終場91比80擊敗立陶宛，今年瓊斯盃1勝7敗、排名第8作收。

「我們沒有一定要贏的壓力，壓力只在我身上就好，我給他們最大的壓力，就是一定要進步，」中華白總教練謝玉娟表示，「其實每場比賽要決定讓誰登錄就很困難，我只希望他們珍惜每次上場磨練機會，每場都有不同的人跳出來。」

周桂羽無疑是中華白勝場開張的最大奇兵，因為他先前只登錄3場，總共只拿4分，沒想到他今晚不管得分、籃板或助攻都有表現，確實讓不少場邊球迷相當訝異，他把功勞全都歸給中華白教練團，尤其是願意給他機會的謝玉娟。

「只要能打瓊斯盃，就是給我最大的鼓勵，畢竟這裡不是我的大學母隊(台灣師大)，我必須每場做好心理準備，」周桂羽說，「就算沒有上場，也要在場下觀察隊友的表現，然後努力從當中學習，今晚我只是把握了機會而已。」

簡祐哲賽後更是展現久違的笑容，畢竟他在今年瓊斯盃，可以說悶夠久了，前6次登錄上場，12次三分出手竟然只進2球，跟他以往的外線射手形象完全不符，幸好22日這場比賽三分球投7中4，總算可以一掃過去幾戰的陰霾。

「今天中午遭小娟姐約談，我還以為自己不會登錄了，」簡祐哲說，「感謝小娟姐這麼信任我，就算我上半場表現不好，第3節仍給我機會上場，其實在這次瓊斯盃，我也算提前體驗一些可能在SBL碰上的狀況，讓我學到不少。」

只是正當中華白賽後慶祝勝利，卻看到林庭謙一個人默默走出休息室，然後拿著球走到暖身球場，問他要幹嘛？他說：「我需要好好練一下罰球！」只能說不愧為名將之子，林庭謙這種苦練精神，確實讓人不佩服都不行！

(中時電子報)