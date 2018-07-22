新景點加入市場 陸旅遊業有新驚奇

2018年07月22日 20:36 旺報 李鋅銅

台灣民眾到大陸旅遊人數持續成長，大陸各省市旅遊產品也推陳出新。剛列入世界遺產的貴州梵淨山就很熱門，台灣遊客多了1到2成。上海雖已是旅遊大城，新據點也在加入市場，例如海昌海洋公園。許多省市都有新驚奇，讓人看得目不暇給。

兩岸旅展貴州展攤上，大大的梵靜山照片映在牆上，已經成了貴州旅遊的新賣點。貴州省旅遊業者表示，除了傳統的黃果樹瀑布等景點，中國天眼景區是新開發的科普景點，梵靜山雖然過去就很「紅」，如今多了世界文化遺產的加持，台灣遊客多了1到2成。

「台灣很多客人來都住我們這裡，以後自由行的遊客也會增加。」貴陽亨特索菲特酒店市場銷售部總監寧瀚說，貴州有潛力的景點越來越多，值得台灣民眾前往細細品味。

上海一向是台灣團及自由行遊客最常去的大陸景點之一，新景點也持續開發。上海旅遊業者表示，新建的上海海昌海洋公園位於浦東新區臨港新城滴水湖畔，總面積約30公頃，分為5大主題區和1家海洋度假酒店，預計今年9月開幕。

寧夏是近來台灣民眾前往大陸旅遊的新熱點，除了已有的水洞溝、沙波頭、沙湖和鎮北堡西部影城4個5A級景區，青銅峽黃河大峽谷預估明年也將從現在的4A景區升級到5A景區，無論大陸國內旅遊或入境旅遊，都帶起一股新熱潮。

傳統的冬季冰雪旅遊和夏日旅遊，在本屆旅展也是力推動點，但和以往不同的是，即使相同的景點，旅遊產品也越來越豐富。吉林省旅遊業者表示，長白山是台灣民眾最常去的冬季景點，如今不光是賞雪，漸多地方還可以滑雪，而且住宿條件越來越好，例如魯能勝地就是其一，再加上燈籠黃昏美景，和土炕上小飯桌聊天，讓旅遊體驗更豐富多元。

海南島旅遊持續火爆，除了南國風情，現在更打出「生態康養」旅遊，從溫泉到南藥黎醫和古早理療，都成了新賣點。

(旺報 )