一人感染疥瘡全家都遭殃！竟是肉眼看不見的蟲惹禍

2018年07月22日 20:15 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

日前新聞報導家中有人感染疥瘡，因家人共用一條浴巾結果全家都遭殃；今年5月安南醫院也爆發疥瘡群聚感染。專家表示，如果親人得到疥瘡就要注意自我防護。

安養院、長照中心都是高風險地區

疥瘡是由肉眼看不見的疥蟲傳染，主要宿主是人，疥蟲不會飛，爬行速度也慢，主要傳染途徑是皮膚接觸到患部或患者使用過後的衣物和用品，在人與人密集接觸的地方，如軍隊、宿舍、安養院、長照中心等等，都是風險較高的地方。疾管署防疫醫師王功錦表示，不是一接觸就會感染，通常要碰觸5至10分鐘，傳染的機會較高。

高溫、密封 防止疥瘡蔓延

當疥蟲爬上接觸部位時會挖地道和產卵，皮膚就開始搔癢、起疹子，並逐漸蔓延到其他部位。最常寄生的地方在皮膚皺摺處及柔軟的部位，包括手指間、腳趾縫、手腕、手肘、腋下、腰部、生殖器、臀部等處。

懿聖皮膚科院長游懿聖指出，當家中一個人出現疥瘡時，全家人都要預防性投藥2周，「外用藥膏不只患部、而是全身都要塗抹，尤其是皮膚皺褶不易塗抹的地方更要仔細上藥。」

病患使用過後的衣物、床單和物品要單獨、高溫處理，如烘乾、熱水清洗或用熨斗燙，至少要60度持續10分鐘，「切記，曬太陽是沒有用的！」如果無法清洗，則可用塑膠袋密封，置於乾燥的環境至少2周。根據衛福部疾管署的資料顯示，疥蟲卵會存活兩周，但卵孵化後疥蟲沒有人可寄生，2至3天就會死亡。

免疫力差、行動不便易感染挪威型疥瘡。

挪威型疥瘡又稱「結痂型疥瘡」，比典型的疥瘡更嚴重。一般疥瘡治療約2周至3周就會痊癒，但游懿聖指出，行動不便、臥床、坐輪椅甚至失智的人因為無法自我清潔和言語表達，容易讓典型疥瘡變成挪威型疥瘡，這時除了接觸，連皮屑都會傳染，「典型疥瘡患者皮膚上大約會有10到20隻疥蟲，但挪威型疥瘡則有上千甚至上萬隻，皮屑也會有蟲卵。」

王功錦也表示，免疫功能低下、癌症患者、糖尿病患者，如果得到疥瘡有可能因身體狀況不佳而讓疥蟲大行其道。

因此，如果是照顧臥床且感染疥瘡的長輩，自我防護要做好，除了預防投藥，需要長時間接觸時要帶手戴，接觸後衣物和手套要立刻高溫清洗，才不會一傳十、十傳百。

同樣都是蟲 症狀、治療大不同

另一種由蟲引發的皮膚疾病，第一個想到的就是恙蟲病。這兩者有何不同呢？

上圖:疥蟲肉眼看不見，一旦爬上身就會起疹發癢。（圖片來源：shutterstock）。下圖（圖片來源：陳蔚承）

王功錦指出，恙蟲病又稱「旅遊病」，許多人到郊外或山區踏青被恙蟲叮咬，出現發燒、倦怠、頭痛等類似感冒的症狀，所以如果踏青返家出現上述症狀，吃了感冒藥還沒改善，就要懷疑是否遭到恙蟲叮咬並就醫。

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(中時電子報)