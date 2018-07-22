警專實習生建功　外縣市找回離家少女

警方調閱監視器發現，李姓少女輔導課結束後與同學前往超商購物，然後乘坐不明人士機車離去。（李其樺翻攝）

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菁寮所警專實習生朱宸緯（左）經所長張哲明指導下，積極透過FB、IG等通訊軟體協尋少女下落。（李其樺翻攝）
菁寮所警專實習生朱宸緯透過FB、IG等通訊軟體成功找到少女下落，表現傑出。（李其樺翻攝）

台南市14歲李姓少女因為父親反對她外出訪友，趁到校參加暑期輔導時離家出走，甚至將手機關機，家人心急如焚前往白河分局報案，幸好菁寮派出所實習生朱宸緯利用臉書或IG等社群網站搜尋，得知少女下落，當晚從嘉義縣將少女平安帶回家。

仙草派出所近日接獲李姓民眾報案，指就讀國2的女兒當日上午到校參與暑期輔導，超過放學時間遲遲未返家，而且行動電話關機，遍尋不著，家屬憂心恐生意外，心急如焚。

警方獲報後，立即報請勤務指揮中心通報各單位協尋，並依家屬提供線索，調閱多組監視器，發現李姓少女輔導課結束後與同學前往超商購物，然後乘坐不明人士機車離去，於是以接應機車車號，循線追查車主。

警方積極訪查多位關係人後，得知李女可能前往嘉義縣義竹鄉，同時菁寮所警專實習生朱宸緯透過FB、IG等通訊軟體協尋，不過被協尋人好友及動態均加鎖無法得知相關訊息，朱宸緯耐心的逐一與少女友人留言溝通，取得友人信任後，終於確定少女下落。

當晚11點警方在嘉義縣義竹鄉友人住處帶回李姓少女，據悉原來是李父反對少女外出訪友，引發少女不滿，釀出離家風波；家屬見李姓少女平安歸來，心中大石落地，對警方的積極作為感謝萬分。

(中時 )

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