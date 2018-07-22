暢銷作家「肆一」新書好成績 作品有望登大銀幕

2018年07月22日 20:20 中時電子報 中時電子報

肆一(左)與插畫家小棋合照。（馬棋朵提供）

肆一與義賣作品合照。（馬棋朵提供）

全華語地區銷售累計近百萬冊的暢銷華文作家「肆一」，日前推出新書《遺憾收納員》，寫的不是原本擅長的愛情故事，而是關於收納員替人們幫忙保管遺憾，在物歸原主之前，好好地保存著的溫暖感動人心的小說。

這次新書簽書會除了邀請好友插畫家小棋設計新書封面之外，並於昨（21日）一起舉行義賣畫展及簽書會，展場供展出12幅畫作將全數義賣，義賣所得也將捐予「世界展望會-原住民與青少年發展服務計劃」，號召民眾一起溫暖做公益，今日新書簽書會除了分享創作的動機及內容互動分享，更希望現場分享心得也能將畫作義賣出去，而當日未義賣完成的畫作也可以透過網路展出公佈期望大家共襄盛舉。

新書《遺憾收納員》是肆一的第二部長篇小說，不到一個月的時間便已銷售破萬冊，攻佔各大暢銷排行榜，肆一除了感謝書迷的熱情支持，也希望將來對這項作品搬上大銀幕，透過更多不一樣的形式讓更多人了解他，並一起透過作品真相身邊所擁有的幸福及彌補遺憾。

另外，書迷詢問肆一未來還有什麼計劃，肆一靦腆回覆：「當然希望這本小說持續熱賣啊！讓每個人不要有遺憾。」而經紀人劉楓棋表示：「之前的一些作品也陸續授權改編成電影，未來大家有望近期內在大銀幕上看到，敬請期待。也因為大陸惠台31政策公佈，讓『肆一』這個熱門IP兩岸詢問度火熱，公司方面期待且規劃有更多兩岸合作的影視作品改編呈現。」

因新書《遺憾收納員》持續熱銷中，肆一將於8月起展開北中南地區簽書會，詳情請關注官方粉絲專頁。

(中時電子報)