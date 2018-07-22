獨／張克帆心疼半癱失智父 看到紅豆湯秒落淚

2018年07月22日 20:30 時報周刊 林彥君

張克帆和双兒出席活動，為植物人募款。（創世提供）

張克帆和双兒常在社群分享甜蜜互動。（取自臉書）

張克帆和老婆双兒日前到創世鳳山院關懷植物人，他表示，因為爸爸2年前中風腦梗塞，造成半身癱瘓，生活起居全由媽媽及看護照顧，他透露爸爸近期還有一點失智，講話會比較含糊，他認為爸爸心智常常切換，「一下是3歲，一下靈光乍現又變回我的爸爸，照顧他前要先了解爸爸現在是幾歲。」

他表示，爸爸中風初期因傷及腦幹，有插鼻胃管，無法進食，讓他於心不忍「從來沒看過親人受到這種罪」，他爸爸每個月需花費3萬元復健及照護，他的媽媽更是全天守護在旁，他回想爸爸曾是個溫文儒雅的人，現在變得不良於行讓他很心疼，「我從沒聽過爸爸講髒話，如果他講話，我會很驚喜。」

他的爸爸72歲時中風，平時很喜歡吃甜食，他回想爸爸送醫時的情景，「我送他去醫院，抽血的時候血液好濃稠。」他的爸爸很愛吃紅豆剉冰、豆花及花生等甜品，他透露曾經自己買一碗買紅豆湯，因為想到爸爸，「看到紅豆是爸爸愛吃的，我忍不住流下眼淚。」

他表示因自己是病患家屬，很瞭解親屬心情，平時會和老婆到相關機構探訪，「我們去關懷植物人，双兒一看到病患就哭了。」張克帆夫妻呼籲大家一起關懷植物人及其他弱勢族群，希望募集植物人雙軌服務經費，在8月18日舉辦「植愛」公益餐會。

他近期在籌備唱片，將會把過去的歌曲集結成發燒碟，將經典歌曲〈用盡一生的愛〉及〈寂寞轟炸〉等歌改變曲風重製，他認為現在的嗓音和過去不同，重新演唱也會讓歌迷有不一樣的感受。

(時報周刊)