胡宇威「剃髮」自剪第一刀 粉絲當臨演驚喜慶生

2018年07月22日 20:52 中時 徐桐炘

胡宇威粉絲擔任臨演為他驚喜慶生。（奧瑪優勢提供）

國片《寒單》男主角胡宇威不僅體驗「炸寒單」，還因應劇情理了大平頭，呈現不同階段的人物面貌，不過最近連續二天大太陽曝曬，一直是健康寶寶的他也承受不住，現場嚴重中暑，但他依然在虛脫的狀態下繼續「上轎」演出。

胡宇威上次理平頭是7年前《戀夏38°C》，7年後再嚐小平頭，為紀念這一刻，他要求自己剪下第一刀，並留下那束頭髮，做為自己的幸福符，他也相當敬業，導演都認為頭髮長度已經夠短了，他竟主動要求：「再更短一點！」而他的平頭造型也獲得一致好評，眾人稱讚他「頭型好看」。

該片21日完成炸寒單戲份，突然一群臨演端出蛋糕，蛋糕上面還設計了寒單爺的Q版造型，大家高唱生日快樂歌，原來是胡宇威的粉絲們，隱身臨演群陪他曬太陽，「護駕」兼慶生，看到粉絲從台灣各地甚至美、澳及香港來台東提早幫他慶生，胡宇威又驚又喜，頻頻跟大家說感動，中暑的他也不斷提醒大家炸寒單場面很震撼，但也要注意安全，不要被炸傷或中暑了。

胡宇威今年因想專心拍攝電影，取消每年與粉絲的24日生日會，沒想到，粉絲還是在不影響宇威工作的情況下，幫他慶生，並持續做公益，以他名義捐助發票與款項給公益團體作為生日禮物，他被問今年生日願望，他說：「當然是《寒單》大賣！全員平安！」

(中時 )