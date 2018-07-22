《鬥魚》也瘋「撩妹金句」！林柏叡、毛弟分享把妹招數

邱宇辰在片中霸氣十足。（取材自電影版臉書）

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林柏叡在片中用愛心摺紙討女主角歡心。（取材自電影版臉書）
林輝瑝飾演阿奇。電影版臉書頁上分享每個角色的搞笑撩妹金句。
單子由吳岳擎飾演。片中4位男主演組成「鬥魚幫」，各有特色。（取材自電影版臉書）

電影版《鬥魚》跟上網路「撩妹金句」風潮，在臉書放上各個男性角色的撩妹手法，演員也大方分享過往把妹招數，飾演于皓的林柏叡表示國中時曾傳紙條給心儀女生，還曾織圍巾給喜歡對象。他因該片和飾演小燕子的王淨交往，是否也有浪漫告白？他笑說該做的行動都放在電影裡了，片中不只摺心型紙條、目送對方到家，還戒菸討親吻。

演員邱宇辰（毛弟）在片中飾演反派，可惜沒有配對的女孩，但他自認頗會討女生歡心，每逢重要節日都會親手製作送卡片給對方，送女生回家時一定會目送離開，「直到她進入家門才會放心。」

飾演單子的吳岳擎曾陪喜歡的女生讀書，對方回傳小紙條卻寫上：「很開心有你這個好朋友。」讓他備受打擊：「第一次知道被發好人卡原來是這種感覺⋯。」

林輝瑝飾演的阿奇在片中和虹茜飾演的紅豆不打不相識，現實中他則在幼稚園就有過「純純的愛」，「跟喜歡的女生在教室會傳紙條跟對方聊天，搭娃娃車回家的路上我們也會偷牽手，也是我們每次放學能約會的地方。」兩小無猜的情感意外和《鬥魚》劇情頗相似。該片8月17日上映。

(中時 )

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