劇本醫師二度來台 解析熱門網劇影集

2018年07月22日 21:14 中時 潘鈺楨

去年以《先讓英雄救貓咪》編劇書開發總監身份訪台的荷西塞勒里歐（Jose Silerio），講座引起熱烈迴響，今年再度獲邀訪台，出席本屆「編劇深度解密」講座首場活動，再度引發報名熱潮。今年活動廣邀國際編劇與項目開發等資深人士抵台免費舉辦講座，講座議題更由電影擴展到熱門網劇、電視劇、電影與動畫，台灣部分更有簡士耕、徐譽庭等影視界金牌編劇助陣，陣容堅強。

二度訪台的荷西塞勒里歐有「劇本醫師」之稱，去年以堪稱編劇界寶典的《先讓英雄救貓咪》（Save the Cat!）為名設立的好萊塢知名編劇訓練機構「救貓咪工作坊」開發總監抵台出席講座，今年再度應邀訪台，將主題帶往電視影集專業劇本開發等方向邁進，舉凡獲得國際成功的《陰屍路》、《實習醫生》等劇集，甚至由HBO影集《怪奇物語》到運用大數據成功開發的新興影視平台Netflix招牌影集《紙牌屋》等，都在課程裡。

由文化部影視及流行音樂產業局主辦，英雄旅程股份有限公司承辦的「編劇深度解密」講座，本屆主題聚焦在「從國際對話看影視劇本創作」，深入不同影視產業面相，分以劇集、電影以及動畫劇本等三類單元課程，邀請到來自好萊塢、香港、大陸、台灣的專業編劇與學員對話，學員將可視自身專業工作領域報名不同類型單元。承辦單位表示，今年為劇集（電視劇、網劇）、電影與動畫、以及編劇多元課程，期待讓更多人以自身需求和專業選擇參與外，亦是臺灣目前最專業的編劇講座，除了有國內外頂級講師陣容外，連報名學員也需是產業專業人士，今年三梯課程共吸引約600人次的報名，最終有450人次入選成為參與本屆系列講座學員。

荷西塞勒里歐此次訪台表示：「要在一個周末教學分享的內容可能太多，會用幽默的方式讓學員在輕鬆的狀態底下容易吸收。」而明日（周一）與下周六日的課程，更有包括前任夢工廠前製片高層喬阿奎拉（Joe Aguilar）、韓國電影2014年度票房季軍《回到20歲》編劇申東益、前香港電影金像獎主席與《古惑仔》系列賣座編劇文隽、狂賣19億人民幣票房中國電影《前任3：再見前任》文學策劃史晨贇、台灣本地影視作品法務顧問的郭上維律師，以及成功將電影《紅衣小女孩》系列成功推向臺灣近期賣座IP電影系列的製片曾瀚賢與導演程偉豪，也與其幕後的編劇簡士耕合體成「創意三角團隊」一起聯手授課。

日前在台北電影獎最夯贏家電影《是誰先愛上他的》導演徐譽庭，成功從金鐘編劇跨界成為國片導演新秀，也將在本屆課程裡分享如何「把故事說得精彩有趣，甚至更有意義」的功力傳授。

(中時 )