景文科大愛心義煮 暖胃也暖心！

2018年07月22日 21:19 中時 葉書宏

景文科技大學嚮應「青年愛台灣、環台煮透透」活動。（葉書宏翻攝）

景文科技大學嚮應「青年愛台灣、環台煮透透」活動。（葉書宏翻攝）

為響應「青年愛台灣、環台煮透透」活動，景文科技大學國際廚藝研究社大學生結合台灣廚藝美食協會辦理「2018義煮青年為愛啟程 Cooking for Taiwan」，於21日、22日為恩加貧困家庭協會小朋友義煮並表演同樂，讓院生們飽了胃、也暖了心，直呼太幸福！

早上8點，恩加貧困家庭協會小朋友搭乘遊覽車抵達景文科技大學，隨即由帶領活動學生引導小朋友彼此認識，並設計了古早味飲食闖關的遊戲，帶領小朋友們認識各種的古早童趣；同時，⼀群年輕學生化身小廚師，拿起菜刀、鍋鏟展現 18 般武藝，煎煮炒炸樣樣來，煮出作品有「台式烏龍麵、茄汁雞丁、紅燒豆腐、白菜滷、培根炒箭筍、雞塊、魚排、薯條、玉米濃湯、珍珠奶茶」等10樣菜餚，由負責送餐烹調學生介紹一一上菜，讓用餐小朋友紛紛豎起大拇指。

負責義煮活動餐飲管理系指導老師何育任表示，景文科大餐飲系學⽣在未來，會有許多同業界達人合作的機會，而這次「環台義煮」是最直接培養學⽣「職場合作」能力，實為相當難得的體驗學習機會；此外，學⽣創意與活動規劃、聯繫社福機構、設計菜單，運用課堂所學實踐在公益上，帶給社福單位的院童歡笑，是學生「軟實力」的表現。

連續二年加入環台義煮國際廚藝研究社張睿宏副社長成就感十足地說：「這次服務在暑假期間，原本很擔心社團志工同學招募狀況，但消息宣布不到一周就額滿，看到同學們細心接待及耐心招呼，讓參與小朋友們各個樂開懷，為我小小內心注入了一股強力暖流，讓我非常感動；另外，要感謝學校及企業各界熱情贊助支持，讓環台義煮活動不斷炊，所以我們可以跟孩子們勾勾手約定明年再見」。

台灣廚藝美食協會副會長陳文賀說，環台義煮活動係採北、中、南三地接力模式進行，今天先由北部景文科技大學開始，經費來自學校及企業募款贊助，鼓勵餐飲師生將烹飪熱誠轉化成行動，將「愛」加入料理中，傳遞給弱勢的大小朋友，在實際的學習服務中，體會廚師精神。

(中時 )