台北》姚文智籲市民投票別想太多 「想太多會被假民調拐走」

2018年07月22日 21:53 中時 郭建伸

民進黨台北市長參選人姚文智今晚前往內湖，與議員江志銘舉行聯合問政說明會。闡述以自己在高雄治理愛河、打造美麗島車站的經驗，絕對可以把台北打造成美麗的「國家首都」。他跟里民強調，不要小看他，也不要想太多，「想太多都會被假民調、假消息拐走」，只要大家堅定替他拉票，他有信心當選。

姚文智今到週美區民活動中心，有里民獻上一籃粽子，祝他高票當選，姚也唱完整首林強的《向前行》，強調自己「欲來去台北打拚」。

姚文智致詞時舉例，上次回應柯文哲吃滷肉飯被寫成他批評「裝窮」，認為有被扭曲。他表示，有些媒體沒來現場，或是有人在網路上扭曲，每天他都疲於奔命回應這些議題，呼籲市民投給他「不要想太多」。

由於今是姚第一輪的組織活動最後一場，媒體會後詢問，未來有無其他活動？姚表示，他將在8月12日時舉辦首場親子音樂會，宣傳他「第二胎國家養」的政策，讓更多市民了解他的幼教、公托想法；親子音樂會將暑假一連辦6場，首場將在議會禮堂舉行。

媒體詢問，是否會展開請益之旅？姚說，他上週才私下拜訪前行政院長游錫堃，欣賞游像水牛精神般實在的做事精神，之前也曾拜會過總統府資政辜寬敏及台獨大老彭明敏，只是沒有把所有拜會行程都公開。

(中時 )