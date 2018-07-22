強尼戴普、安柏赫德離婚首同場 動漫展打片狹路相逢

強尼戴普化身片中黑巫師打片。（翻攝自網路）

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強尼戴普（左）與安柏赫德一前一後出現在同一活動廳。（翻攝自網路）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）前年離婚鬧得風風雨雨，兩人意外出席同一活動。昨日兩人都為新作赴在聖地牙哥動漫展站台，強尼戴普參與《怪獸與牠們的產地》續集《怪獸與葛林戴華德的罪行》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald），他化身片中黑巫師「葛林戴華德」角色現身，約1小時後，前妻安柏赫德也在同一場地宣傳電影《水行俠》，不知兩人是否狹路相逢。

強尼戴普以「葛林戴華德」身份登場，並念著台詞：「為自由、為了真理而活的我們，在世界取得一席之地的時刻已經來臨。」全場爆出驚呼聲。

安柏赫德則與傑森摩莫亞（Jason Momoa）、妮可基曼（Nicole Kidman）及葉海亞阿巴杜馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen II）與導演溫子仁宣傳《水行俠》，葉海亞自爆拍戲前不會游泳，只能天天練習。預告著墨在水行俠的身世，他被安伯召回大海與同父異母的兄弟對決。

此外，「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、克里斯潘恩（Chris Pine）與導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）都出席動漫節宣傳《神力女超人1984》。

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