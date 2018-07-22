中華民國公共事務與社會創新協會 廖本煥當選首任理事長

▲中華民國公共事務與社會創新協會選舉產生由廖本煥當選首任理事長。（楊樹煌攝）

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▲中華民國公共事務與社會創新協會成立大會，龍騰關係企業總裁劉耀宗應邀致詞，中為廖本煥、左為前逢甲大學公政所所長賴志峰。（楊樹煌攝）
▲中華民國公共事務與社會創新協會監事召集人簡宣博（中）、常務監事許朝陽（左）、蘇仁杰（右）。（楊樹煌攝）
▲中華民國公共事務與社會創新協會成立大會。（楊樹煌攝）

中華民國公共事務與社會創新協會22日下午在台中市愛心家園3樓視聽室，舉行成立大會暨第1屆第1次會員代表大會，順利完成新任理、監事選舉，由財團法人廖學墉先生文教基金會董事長廖本煥以最高票當選首任理事長。

這項由中華民國公共事務與社會創新協會籌備會主任委員廖本煥，邀請全國1０縣市4２位發起人籌備的全國性非營利組織社團，獲內政部函准籌設成立下，今天舉行成立大會暨第1屆第1次會員代表大會，龍騰關係企業總裁劉耀宗及前大同技術學院校長、逢甲大學公政所所長賴志峰等都應邀列席。

該會的第1屆第1次會員代表大會由籌備會主任委員廖本煥主持，除通過各項章程、年度工作計畫及年度經費預決算，隨即展開第1屆理、監事選舉。選舉結果，理事長廖本煥；副理事楊樹煌、李勝逸。常務理事黃金蘭、李舜惟、劉雪蘭、許國良、陳志華、蕭華山、廖月珠、黃月年。

理事洪鴻壤、陳柔均、黃垂添、郭智仁、蔡大森、楊秀霞、歐永德、劉至陽、黃華森、林敏珠、林秀美、陳明滄、朱守謙、張烱清、王鍊科、劉國萍、蘇永杉、廖雅君、呂志達、張家銘、廖嫺雅、洪哲仁、方俊欽。

監事會召集人簡宣博、常務監事許朝陽、蘇仁杰；監事陳欽明、許淵源、王博優、陳聯寬、蘇仁杰、陳勝利、蔡孟芳、曾宥和、游紹和。

(中時 )

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