瓊斯盃》終於贏韓國了！劉錚領軍中華藍驚險退韓

2018年07月22日 22:14 中時電子報 黃及人

(左至右)伊朗法喜德、加拿大泰瑞、韓國拉里瑞夫、加拿大基斯與中華藍劉錚入選今年瓊斯盃最佳五人。(中華籃協提供)

近8千名球迷再次擠爆新莊體育館，就為爭睹中華藍在瓊斯盃最後1天奮戰英姿，中華藍22日也沒讓球迷失望，靠著劉錚25分、13籃板及5抄截，最後以77比73險勝韓國，入選瓊斯盃最佳五人的劉錚說：「終於贏韓國了！」

今年瓊斯盃男子組名次如下：加拿大(7勝1敗)、伊朗(7勝1敗)、韓國(6勝2敗)、菲律賓(5勝3敗)、中華藍(5勝3敗)、日本(3勝5敗)、立陶宛(1勝7敗)、中華白(1勝7敗)、印尼(1勝7敗)，女子組賽事25日續在新莊體育館進行。

「終於又拿最佳五人，這個獎項既熟悉又陌生，畢竟我去年沒拿到，」生涯拿過4次瓊斯盃最佳五人的劉錚表示，「很開心能在戴維斯缺陣的情況下，靠著全本土擊敗韓國，真的很開心，跟過往碰上高個都沒辦法，真的很不一樣。」

事實上劉錚在今年瓊斯盃狀態奇佳，場均17.6分、7.3籃板、2.6助攻與3.3抄截，獲選最佳五人實至名歸，只是接下來中華隊更重要的任務，就是備戰8月的雅加達巨港亞運，劉錚當然希望自己可以保持這種火燙狀態下去。

「當前狀態確實很好，只是球員狀況總有起起落落，我要減少低迷次數就好，我知道接下來亞運預賽就碰日本，當然很想討回顏面，」劉錚表示，「我也很期望可以趕快看到下1個中華隊歸化球員，畢竟我們這些中生代都老了。」

揮別前役遭菲律賓絕殺陰影，陳盈駿22日貢獻12分、6籃板及5助攻，周儀翔與胡瓏貿各有11分，中華藍執行教練帕克說：「今晚比賽結果非常滿意，我始終相信我們可以擊敗韓國，就算少了戴維斯，我們也可改打小球戰術。」

「我想不只是我自己，中華藍球員都從這次瓊斯盃學習不少經驗，」帕克說，「我知道我是很情緒化的教練，也很興奮帶領這支球隊，我可以預告大家會在亞運，看到跟現在完全不同風貌的中華男籃，就請大家拭目以待！」

(中時電子報)