測血糖不必再忍痛挨針！新監測方法報你知

2018年07月22日 22:26 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

測血糖不必再挨針！全世界糖尿病患估計超過4億人，台灣將近每10個人就有1位糖尿病人。為了好好控制病情，患者一天要扎指頭好幾次，擠出血滴測血糖值；或者撩起衣服，挨一針注射胰島素。這些日常瑣事非做不可，既不方便又不舒服。

2018年6月下旬，美國食品暨藥物管理局（FDA）一口氣核准數項血糖監控或治療方法，可協助糖尿病患無痛維持血糖穩定。

譬如一種「連續血糖偵測（Continuous Glucose Monitoring，簡稱CGM）」系統，是一款植入皮下的小型監測器，能連續使用90天，可以即時測定血糖，傳送到手機APP，如果血糖異常馬上發出警報。

這個小監測器利用鑲在機器內的一小塊螢光板，螢光物質碰到血糖會產生亮度變化，機器就能根據光線強弱來算出血糖數值高低。

不過，這種小型CGM系統還有進步的空間。根據發表於美國糖尿病學會年度科研會報的實驗報告指出，偵測器在血糖過高或過低的極端值下，會測不準，尤其低血糖時，誤差會明顯變大。因此必要時，患者仍需要刺出指尖血來比對和校正，以防發生低血糖昏迷或高血糖急症（如酮酸中毒、脫水、意識障礙等）。

長期投入社區照護的台北市立聯合醫院中興院區家庭醫學科主任孫文榮表示，這類能夠隨時監控血糖的新裝置，可以及時提醒家屬，例如發現血糖太低，馬上給患者沖杯糖水或含顆方糖，使血糖回升，再由醫護接手，連帶也可減少低血糖時間過長導致腦部受損的危險。另外，臨床上他也觀察到，有些罹患糖尿病的病人會突然過世，原因是血糖太低，能及時發現就有機會救命。這類新裝置目前尚未引進台灣。

「人工胰臟」適用範圍變大

另外，FDA也公告開放更多第一型糖尿病患者可以使用「人工胰臟」，從原本14歲以上才能用，放寬到7～13歲的兒童也能使用，讓糖尿病能在更早期就被好好控制。

人工胰臟是把連續偵測血糖的偵測器和胰島素幫浦結合在一起的裝置，只要一偵測到血糖超出或靠近安全界限，就會自動加快胰島素的釋放流速；相反地，如果血糖太低，胰島素的流量也跟著變少。

人工胰臟開放第一型糖尿病兒童使用，可減少每天注射胰島素的疼痛。（圖片/Shutterstock）

不過，這些新裝置雖然能讓人少受苦，患者也要留意，不論是連續血糖偵測器，或是人工胰臟，不是每個人都適合使用。FDA也提醒，有些人對植入物反應較劇烈，比如發生過敏等副作用；也可能有出血、瘀傷、感染、產生疤痕或局部皮膚變色的風險。

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(中時電子報)