1秒內瞬間充飽手機 超級量子電池將問世

2018年07月22日 22:48 中時電子報 盧伯華

你的手機充電太慢嗎？最新的超級量子電池將完全改變你使用電子裝置的方式，它可以在不到一秒鐘的時間內充飽你的手機與其他隨身電子裝置，而大型的量子電池更能成為未來解決新能源儲存問題的終極方案。

據澳大利亞廣播公司新聞網(ABC News)報導，全世界第一個快速充電的超級量子電池即將問世。目前澳大利亞阿德萊德大學的研究人員正在進行研究，開發出量子電池充電技術，這將完全改變全球能源工業的面貌。

報導說，阿德萊德大學的量子力學研究人員夸曲博士(Dr James Quach)正在以他的專業，打造出全球首個能瞬間充電的量子電池。夸曲博士是該校新一任羅姆賽學者，計劃在阿德萊德大學的支持下，將量子電池從理論轉化為實際產品，目前將先研發小型電子裝置使用的量子電池，除了供手機使用之外，也能讓智慧手錶、平板電腦或其他以電池驅動的電子裝置使用。最後當然會研究出大型的量子電池，以提供給再生能源工作使用。

夸曲博士強調，一旦開發成功，量子電池將能一秒鐘之內充電完成。目前手機電池充電需要較長時間，至少半小時至一小時以上，量子電池將改變這種狀況。如果手機內置量子電池數量多，充電的效率就可以提高。例如一個量子電池需要1小時充飽，如果切割成2個就能在半小時內充飽，做成3個就能在20分鐘充飽，以此類推，有1000個單元的量子電池，不到1秒鐘就能完成充電。

「1秒鐘之內充飽電池」到底是如何做到的呢？夸曲表示，應用的是目前最受物理學家議論的「量子糾纏」理論，它是指在原子與粒子的層次裡，擁有相同特性的粒子群在分開後，受到改變的粒子特性將同時影響被分開的所有粒子特性。這是在古典力學之外的物理學理論，也是形成目前電子資訊與網路工業的基礎理論之一。

夸曲說，量子電池的理論早在2013年就已有研究報告提出，之後一直停留在於理論層次，尚未付諸實現。他們的任務就把它「從黑板轉移到實驗室」，目前計劃在6個月內有初步成果。

夸曲最後說，他和很多物理學家都認為，量子電池是目前最容易從理論上獲得實際成果的項目之一。長期來說，則是擴大量子電池的規模，如此一來在使用再生能源時就可以不必擔心天氣的變化而影響供電的穩定性。

(中時電子報)