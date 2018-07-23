陳沂3分析：蔣月惠咬警還爆紅 反嗆「台灣人理盲濫情」

2018年07月23日 00:02 中時電子報 林郁庭

屏東縣議員蔣月惠因在拆屋抗爭中，咬傷女警手臂事件，原本受到諸多網友撻伐，卻也因為過去事蹟被肉搜出來，加上她的直率風格，一夕間由黑翻紅，還被稱作「女版柯文哲」。對此，網紅陳沂也在臉書分享關心時事的看法，反而直呼「台灣人可以不要這麼理盲濫情嗎？」

無黨籍議員蔣月惠日前咬女警，事件新聞一出引起網友撻伐，但隨後也有許多網友肉搜出她擔任議員時，僅留下四千塊生活費，其餘六萬六千元全捐給「羅騰園」一事，而開始獲得網友讚賞。

陳沂在臉書上，對於蔣月惠這個瞬間爆紅的政治素人，提出了三點分析：1、「台灣人可以不要這麼理盲濫情嗎？」無論她做過多少好事，都不代表她妨礙公務咬警察的行為是對的。2、「上了新聞後突然變成熱門捐款景點了呢！」因蔣月惠爆紅，而讓她一直在付出的羅騰園瞬間湧進不少捐款，陳沂稱，這也反映台灣大部分人沒嘴巴說的那麼善良，因羅騰園這麼多年來都有資金困難也不見大家關心。3、「當媒體把妳捧多高，同時也準備好讓妳摔多重，自求多福。」媒體造神運動很可怕，無論這波造神運動是為了打擊誰，最倒楣的絕對會是當事人蔣月惠。

許多網友看到分析後紛紛留言，「本來就一碼歸一碼」、「我屏東人，真的被搞得好像屏東沒有好的民代一樣，煩死」、「看看這得來不易的話語權能撐多久」。

(中時電子報)