梅根想學戴妃這樣穿 哈利大投反對票

薩塞克斯公爵夫人梅根偏好褲裝，但據說哈利王子和英國王室幕僚都不以為然，圖為她7月11日與哈利王子訪問愛爾蘭都柏林三一學院（Trinity College）時，與群眾互動的畫面。（美聯社）

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中時電子報

據說薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根偏好穿褲裝，可是當她10月與哈利王子首度展開澳洲、紐西蘭，斐濟與東加王國的海外訪問行程時，可能無法如願。

據《週日郵報》（The Mail on Sunday）與《每日郵報》（Daily Mail）報導，最近梅根訂了一系列設計師西裝，甚至包括西裝式晚禮服，準備在10月出訪時穿，可是哈利王子已經表達了個人意見。

儘管自從梅根履行王室職責以來，她對煙囪褲和時髦喇叭褲的熱愛，已贏得時尚界的好評，但王室幕僚卻不以為然。他們希望，梅根能堅守傳統，穿端莊的長裙，並搭配不透明的褲襪。

而梅根在肯辛頓宮（Kensington Palace）會見由各方設計師組成的特殊專案團隊時，哈利有空就會到場。但當她選上史黛拉．麥卡尼（Stella McCartney）所設計的帥氣西裝晚禮服，準備出訪時穿著出席政要名流雲集的晚宴時，哈利卻投了反對票。

事實上，就算梅根這樣穿，也不能說是首開先例，早在1988年時，哈利的母親戴安娜就穿著西裝禮服，出席在倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）的賽狗活動。

雖然梅根在許多公開活動都穿褲裝，但據說哈利王子已要求她，別在訪問澳洲時穿長褲。英國王室有許多行之有年的傳統，盛傳梅根顯然很受不了部份傳統。而她有機會就穿褲裝，似乎是決心要當自己，而這已足夠引發王室幕僚的激辯。

雖然西裝禮服看來俐落又時髦，很能凸顯梅根長期練瑜珈的好身材，但縱使是開明的哈利或許也認為，公爵夫人在大英國協的重要場合穿褲裝，未免也太過火了。

無論如何，最後做決定的，當然還是女王。而她向來不喜歡王室女成員在正式場合穿褲裝，也或許，這會令她回想起已故王妃戴安娜「離經叛道」的穿衣哲學。

(中時電子報)

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文章來源：I’ll wear the royal trousers, Meghan! The Duchess of Sussex wants to wear a tux (just like Princess Diana) on their tour Down Under... but Harry gives the thumbs down

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