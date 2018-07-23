颱風大爆發？4熱帶低壓「海面亂舞」恐接力成颱

颱風大爆發？4熱帶低壓接力生成「海面亂舞」

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中時電子報
上圖：氣象局指出，目前已觀測出4個熱帶性低氣壓。（圖/氣象局提供）下圖：氣象達人彭啟明也在臉書PO出熱帶低壓「亂舞」的照片，稱海面上「好熱鬧！」（圖/翻攝自彭啟明 臉書）

台灣將進入颱風進入猛爆期！將成為第11號颱風「悟空」的熱帶性低氣壓於22日下午2點來到鵝鑾鼻正東方250公里海面，預計週一清晨接近台灣陸地，其外圍環流也會影響台灣，北部、中南部均有短暫陣雨、雷雨機會，雨勢至少持續兩天。除此之外，氣象達人彭啟明也在臉書上PO，目前在洋面上還有「4個」熱帶性低氣壓的熱鬧照片。

中央氣象局預報員陳尹秀指出，目前已觀測出4個熱帶性低氣壓，第一個熱帶性低氣壓在鵝鑾鼻東方海面的熱帶性低氣壓，向北轉北北西移動，時速20公里，若成形為颱風「悟空」，預計今晚到明天上午接近台灣北部，受到其外圍環流影響，北部、宜花地區、其他地區則要注意午後熱對流，也會偶陣雨。

第二個熱帶性低氣壓995百帕，在北緯19度，東經109度，即在海南島，向東北移動，時速10公里。第三個熱帶性低氣壓1004百帕，在北緯14度，東經137.5度，即在關島西方海面，向北北西移動，時速10公里。第四個熱帶性低氣壓1004百帕，在北緯24度，東經159.5度，即在關島東北方海面，向北移動，時速15公里，日本氣象廳有對它發出，展為輕度颱風的趨勢。但陳尹秀指出，台灣應該要擔心第一個與第三個熱帶性低氣壓，未來如果形成輕颱，這2個的位置比較會對台灣有影響。

氣象達人彭啟明也在臉書PO出熱帶低壓「亂舞」的照片，說海面上「好熱鬧！」，但颱風多不表示侵台的颱風多，民眾可以平常心面對，不需太過擔心。

(中時電子報)

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