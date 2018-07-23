瓊斯盃特稿》中華男籃亞運晉級之路超坎坷！

2018年07月23日 00:53 中時電子報 黃及人

儘管中華男籃剛在瓊斯盃搶到5勝3敗、排名第5成績，實際上，瓊斯盃只能純屬參考，畢竟提前確定連兩屆亞運都沒「新台灣人」戴維斯助陣，中華隊又在雅加達巨港亞運跟日本、卡達兩大強敵分在預賽同組，想闖8強難度很高！

這並非是唱衰中華隊，只是攤開今年瓊斯盃拿下的5勝，分別贏了僅派年輕二軍的日本、歸化洋將拉特里夫只打首節且禁區主力沒來的韓國、真正歸化洋將沒來的印尼、同樣年輕且沒經驗的中華白與立陶宛，贏球「純度」自然不高。

中華隊內線高度嚴重不足問題，更在面對擁有高大球員的伊朗與加拿大比賽展現無遺，當前少了戴維斯，僅剩李德威與林郅為身高達兩米，遺憾的是，中華隊執行教練帕克執行所謂的「小球陣容」，這兩位長人在瓊斯盃幾乎沒練到。

以目前帕克的「小球戰術」來看，到了雅加達巨港亞運，勢必要派胡瓏貿、周柏臣、陳冠全等人扛下禁區重擔，一旦對上擁有「黑白雙塔」八村壘、費茲卡斯的日本，以及擁有4名兩米以上長人的卡達，中華隊籃板劣勢相當明顯。

到了雅加達巨港亞運，中華男籃勢必更需要劉錚的全能發揮。(中華籃協提供)

所以當前中華隊比較務實的計畫，就是先贏香港，不要想跟日本硬碰硬，把晉級8強的關鍵戰役，設定在遭遇卡達的這1戰，畢竟卡達狀態並不穩定，在剛結束的世界盃資格賽，也曾分別慘輸伊朗(26分)與哈薩克(33分)之多。

不過關鍵還是帕克的「小球戰術」能夠有效發揮，劉錚、周儀翔與陳盈駿3大主力都需保持高檔狀態，三分火力也要適時開火，當然更要胡瓏貿、周柏臣與陳冠全克服身高劣勢，努力守住對方高個球員的凶猛攻勢或激烈對抗。

帕克雖在瓊斯盃結束後保證，中華隊將於雅加達巨港亞運展現完全不同風貌，問題是剩下不到1個月時間備戰，還要飛往澳洲移地訓練，中華隊確實沒時間了，接下來只能等待帕克做到承諾，在今年亞運帶給球迷更多驚奇！

(中時電子報)