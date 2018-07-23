蔡總統台東行「連狗都管制」？府急否認

2018年07月23日 02:50 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

蔡英文總統23、24展開2天1夜的「發現台東魅力之旅」，希望帶動地方觀光。蔡總統昨日下午2點參訪卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落前幾分鐘，會場外突然冒出一隻大黃狗，任憑維安人員怎麼趕也趕不走。對於有媒體報導，總統府維安人員將狗列為管制目標，總統府澄清，台東行全程未實施交管，所謂「連狗都管制」，並不正確。

根據聯合新聞網，這隻大黃狗在總統到訪前幾分鐘，突然出現在會場外，儘管維安人員不斷吶喊驅趕，但大黃狗一直在會場外徘徊，部落族人忍不住笑說：「會不會太誇張！該不會怕總統被狗咬吧 ！」還有人說：「可能擔心大黃狗有炸彈，怕被遙控引爆炸死」；「就只是一隻大黃狗而已，有必要這麼緊張嗎？」！不過，維安人員私下表示，維安必須做到滴水不漏，「有犬隻出沒，甚至有鴿子降落」，也都必須驅趕，不用放大解讀。

蔡總統日前幾次國內行程傳出因為交管措施引發民怨。總統府澄清，台東行全程未實施交管，路線規劃也優先禮讓同路線自行車賽，各場次活動間，蔡總統也與鄉親、旅客密切互動，「連狗都管制」的報導並不正確。

蔡總統台東行保密到家，連轄區警一早臨時被通知有勤務，才知道總統要來。台東縣警局表示，這次規格確實與以往不同，至於詳細警力部署，已被告知不得對外發言。

(中時電子報)