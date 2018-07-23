蔡總統台東行「連狗都管制」？府急否認

蔡總統展開2天1夜的「發現台東魅力之旅」，圖為參訪酒莊時，老闆口誤巴拉圭是「落後國家」，蔡總統嚇得張大嘴。(崔慈悌攝)

友善列印
中時電子報
整理報導

蔡英文總統23、24展開2天1夜的「發現台東魅力之旅」，希望帶動地方觀光。蔡總統昨日下午2點參訪卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落前幾分鐘，會場外突然冒出一隻大黃狗，任憑維安人員怎麼趕也趕不走。對於有媒體報導，總統府維安人員將狗列為管制目標，總統府澄清，台東行全程未實施交管，所謂「連狗都管制」，並不正確。

根據聯合新聞網，這隻大黃狗在總統到訪前幾分鐘，突然出現在會場外，儘管維安人員不斷吶喊驅趕，但大黃狗一直在會場外徘徊，部落族人忍不住笑說：「會不會太誇張！該不會怕總統被狗咬吧 ！」還有人說：「可能擔心大黃狗有炸彈，怕被遙控引爆炸死」；「就只是一隻大黃狗而已，有必要這麼緊張嗎？」！不過，維安人員私下表示，維安必須做到滴水不漏，「有犬隻出沒，甚至有鴿子降落」，也都必須驅趕，不用放大解讀。

蔡總統日前幾次國內行程傳出因為交管措施引發民怨。總統府澄清，台東行全程未實施交管，路線規劃也優先禮讓同路線自行車賽，各場次活動間，蔡總統也與鄉親、旅客密切互動，「連狗都管制」的報導並不正確。

蔡總統台東行保密到家，連轄區警一早臨時被通知有勤務，才知道總統要來。台東縣警局表示，這次規格確實與以往不同，至於詳細警力部署，已被告知不得對外發言。

(中時電子報)

賴清德自誇年改沒慶祝是謙卑 網…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。