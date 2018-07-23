西半部高溫35度！北、東、南部有雨！颱風「悟空」將生成

菲律賓西北方的熱帶性低氣壓有機會形成第11號颱風「悟空」。（圖取自氣象局網頁）

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中時電子報
／整理報導

悶熱週一天！今（23日）受颱風外圍環流影和熱低壓影響，今天台灣北部、南部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨。不下雨時悶熱，西半部高溫35度，氣象局也針對台北市發布36度高溫警示。另菲律賓西北方的熱帶性低氣壓有機會形成第11號颱風「悟空」，預估今日清晨到白天最接近台灣，不排除發布海上警報。

今（23日）不下雨時悶熱，西半部高溫35度，氣象局也針對台北市發布36度高溫警示。（圖取自氣象局網頁）

外出帶把傘！今天受熱帶低氣壓影響，台灣北部、南部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，金門為多雲；東半部（含綠島、蘭嶼）及北部、南部沿海地區易有長浪發生的機率，請注意。

氣溫方面，今日仍悶熱，西半部、東部高溫35度、南部高溫32度。紫外線指數仍高，外出仍需做好防曬工作並適時補充水分。

值得注意的是，菲律賓西北方低氣壓目前向北轉北北西移動，有機會形成第11號颱風「悟空」，預估今日清晨到白天最接近台灣，未來兩天天氣恐受到影響，不排除發布海上警報。此外，氣象達人彭啟明也在臉書上PO出一張圖，顯示目前在海洋面上還有「4個」熱帶性低氣壓。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、中部、雲嘉南、高屏空品區、金門及馬祖為「普通」等級，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)

今（23日）仍悶熱，西半部、東部高溫35度、南部高溫32度。（圖取自氣象局網頁）
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