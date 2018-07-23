夏日消暑！吊橋、梯田在一旁、賞魚步道好樂活

2018年07月23日 05:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

炎炎夏日何處去？新北市境內封溪護漁區域有許多賞魚步道，除可觀賞到溪裡豐富的魚蝦等水中生物外，也可呼吸戶外新鮮空氣，有益身體健康，在炎炎夏日與家人不妨相約去賞魚步道走走，悠遊於山林間，消暑又能共創美好的回憶。

新北市境內擁有好山好水，近年來為了保存及維護優美的自然生態溪流，地方人士及區公所號召護漁志工，推動封溪護漁措施，目前共有59條溪流，其中有15條(如附件)溪流賞魚步道特別值得大家放入旅遊行程。

像三芝區大坑溪三生步道，可見溪水中的原生魚種如台灣石(魚賓)及溪哥，沿途景觀不斷變化，從有櫻花樹陪伴的溪流景觀到農田及梯田生態，自然景觀美不勝收。金山區重和溪附近步道由農業局進行護岸改善工程，使用最天然砌石工法實施護岸工程，將重和溪景觀打造的美崙美奐，而步道設計親水區，可讓民眾在親水區裡戲水。

如果想來點不同的體驗，可到平溪區白石河濱步道，走進步道先映入眼簾即是獨一無二的「天燈派出所」，繼續步行至民生橋前，可見獲選為台灣歷史建築百景的日式建築—台陽俱樂部，漫步在步道上看著溪中魚蝦成群，享受日式風格與天燈的洗禮，天然的美景讓人不虛此行。

新北市農業局長李玟表示，新北市推動封溪護漁保育生態，除了希望能提供假日家庭出遊好去處外，更希望能為我們後代子孫保存豐富自然資源。因此，提醒大家在賞魚時，請勿隨意投放餌料或麵包餵食魚群，以免弱化魚隻覓食能力又污染溪流，也不要捕捉水中生物，以免觸法。到戶外走走的準則，除了足跡什麼都不要留下，除了回憶什麼也不要帶走。

農業局並呼籲，為防止民眾在封溪護漁區段非法垂釣、濫捕、放流等行為，市府設有檢舉獎金，民眾如有發現違法情形，可提供影像向當地警察機關、區公所或農業局檢舉，經查證屬實並裁罰確定者，每件發給新臺幣2,000元獎金。

(中時電子報)