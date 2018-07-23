文化資產會議在台東！八仙洞遺址、原民文化成焦點

2018年07月23日 05:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

如何保存現有資產、文化，讓後代子孫瞭解我們珍貴的記憶！「2018全國文化資產會議」第九場分區論壇台東場於21日在台東生活美學館舉辦，參與者含括國軍退除役官兵輔導委員會、台灣電力公司、台糖公司、台東縣政府，以及學者專家、地方文史人士及文資保存團體等，廣泛進行對話交流。

分區論壇現場發言內容包括文資審議專業性、文資教育推廣與人才培育、新型態文化資產保存、文資保存與環境保護、無形文化資產普查、文化資產類別檢討、私有文資保存、文化影響評估、文化資產行政資源輔導平台、文化資產再利用及文化觀光、文化資產價值評估、原住民族文化資產保存、東海岸水下文資保存等。

與會者亦就綠島一號、大同戲院、台東三間祠、亞洲鐵人楊傳廣故居、炮炸肉身寒單爺及元宵繞境、東台灣傳道百年紀念碑、新港教會會館、寶桑吟社、呂阿玉建築、八仙洞考古遺址、布農族祈禱小米豐收歌等議題提出建言。另台東縣政府文化處處長鍾青柏感謝與會者對在地文化資產保存議題的諸多關心與建議，並表達文資保存工作推動不易，公私部門間需透過不斷互動及對話，以增進相互理解與支持。

文化部文化資產局局長施國隆表示，台東歷史底蘊深厚，具有多元族群文化，累積了豐富的文化資產。首先，為提供文化資產專業諮詢服務，鼓勵台東縣政府設立文資專業服務中心(小分區)，以增加縣市文資專業人力;再者，文化資產資訊以公開為原則，本局建置有國家文化資產資料庫，將逐步充實資料內容，以達到資訊公共化目標。

各縣市政府應主動進行文化資產普查，以掌握文化資產價值資料；最後，文資法僅是文資保存的基本底限，文資觀念的普及才是基礎，未來將強化教育推廣，並完整建構文資人才培育體系，期盼公私部門共同協力，健全台灣文化資產保存環境。

全國文化資產會議分區論壇第十場7月28日即將於澎湖召開，歡迎踴躍報名。

(中時電子報)