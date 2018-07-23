以萬里蟹聞名北海岸！「龜吼漁夫市集」整修換裝

龜吼漁夫市集魚貨新鮮多元，是採買海鮮的熱門景點。（新北市漁業處提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

暑假要到北海岸的朋友請注意了！座落在龜吼漁港旁的「龜吼漁夫市集」近來要進行整修！由在地船家經營，以盛產新北特產「萬里蟹」聞名北海岸，自103年開始營業以來，每月來客數可達10萬人次，在萬里蟹盛產期間更可達20萬人次。為了提供民眾更優質的消費環境，市集自即日起暫停營業，進行市集環境整修工程，預計於8月16日恢復正常營業！

龜吼漁夫市集內共有42家攤商，因市集開業已有5年，為提供民眾更優質、方便的消費環境，同時讓攤商得以休養生息，自即日起進行龜吼漁夫市集環境整修，全面加強市集內遮雨、防鏽、排水、降溫及照明設備功能，優化民眾出入動線，並重新設計龜吼漁夫市集特色Logo，利用公共空間布置萬里蟹故事牆，讓民眾到市集除了可享用萬里蟹的美味外，還能了解萬里蟹的由來及生態故事，增加海洋教育功能。

龜吼漁夫市集旁邊的漁澳路上，是龜吼地區著名的海鮮一條街，十餘家海鮮餐廳各有特色，餐廳門前的水族箱裡面，都是當日漁港新鮮直送魚貨，歡迎民眾在龜吼漁夫市集休市期間，探訪各家餐廳的拿手好菜，而市集前停車場將作為工程基地，暫不開放供民眾停車，附近的石角海濱停車場有141個免費停車位，距離龜吼市集步行僅需5分鐘，歡迎民眾多加利用。

漁業處表示，龜吼漁夫市集在美麗的維納斯海岸線旁，場內販售漁民自行捕撈的新鮮魚貨，又以萬里蟹為大宗，且交通方便，從石角海濱停車場漫步前往市集，還能欣賞海天一色的沙灘美景，讓市集具有美景及美味雙重優勢。為了讓民眾能在更舒適的環境下，享用萬里蟹的美味，進行市集整修，屆時歡迎舊雨新知蒞臨，吃海蟹賞海景，感受北海岸的美麗風光。

(中時電子報)

石角海濱停車場。（新北市漁業處提供）

一天賣10碗就偷笑 六合夜市41年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。