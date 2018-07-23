以萬里蟹聞名北海岸！「龜吼漁夫市集」整修換裝

2018年07月23日 06:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

暑假要到北海岸的朋友請注意了！座落在龜吼漁港旁的「龜吼漁夫市集」近來要進行整修！由在地船家經營，以盛產新北特產「萬里蟹」聞名北海岸，自103年開始營業以來，每月來客數可達10萬人次，在萬里蟹盛產期間更可達20萬人次。為了提供民眾更優質的消費環境，市集自即日起暫停營業，進行市集環境整修工程，預計於8月16日恢復正常營業！

龜吼漁夫市集內共有42家攤商，因市集開業已有5年，為提供民眾更優質、方便的消費環境，同時讓攤商得以休養生息，自即日起進行龜吼漁夫市集環境整修，全面加強市集內遮雨、防鏽、排水、降溫及照明設備功能，優化民眾出入動線，並重新設計龜吼漁夫市集特色Logo，利用公共空間布置萬里蟹故事牆，讓民眾到市集除了可享用萬里蟹的美味外，還能了解萬里蟹的由來及生態故事，增加海洋教育功能。

龜吼漁夫市集旁邊的漁澳路上，是龜吼地區著名的海鮮一條街，十餘家海鮮餐廳各有特色，餐廳門前的水族箱裡面，都是當日漁港新鮮直送魚貨，歡迎民眾在龜吼漁夫市集休市期間，探訪各家餐廳的拿手好菜，而市集前停車場將作為工程基地，暫不開放供民眾停車，附近的石角海濱停車場有141個免費停車位，距離龜吼市集步行僅需5分鐘，歡迎民眾多加利用。

漁業處表示，龜吼漁夫市集在美麗的維納斯海岸線旁，場內販售漁民自行捕撈的新鮮魚貨，又以萬里蟹為大宗，且交通方便，從石角海濱停車場漫步前往市集，還能欣賞海天一色的沙灘美景，讓市集具有美景及美味雙重優勢。為了讓民眾能在更舒適的環境下，享用萬里蟹的美味，進行市集整修，屆時歡迎舊雨新知蒞臨，吃海蟹賞海景，感受北海岸的美麗風光。

(中時電子報)