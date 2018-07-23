騎鐵馬暢遊台灣極北！夜賞「蹦火仔」好樂活

2018年07月23日 06:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

炎炎夏日何處去？騎鐵馬飽覽北海岸碧海藍天，嘗東北角道地海鮮，夜晚欣賞「金山蹦火音樂季」！賞美景兼運動，樂活消暑之旅最愜意！想要騎自行車遨遊台灣嗎？除了環島之外的新玩法，「2018 台灣自行車節-Light up Taiwan極點慢旅」帶您東、西、南、北騎遍台灣！

富貴角燈塔騎遊。（北觀處提供）

繼開幕場暢遊極南點鵝鑾鼻燈塔以及墾丁恆春半島之後，第二場「極北點-富貴角燈塔騎遊、挑戰」系列活動提供北海及北海岸2條路線。騎乘路線規劃裡，包含了富貴角風藝術營區、富貴角燈塔、淺水灣海濱公園、石門、野柳以及終點的金山海岸磺港漁港，帶騎士們暢遊北海岸經典景點。

由交通部觀光局、交通部航港局、內政部營建署指導，北海岸及觀音山國家風景區管理處、雲嘉南濱海國家風景區管理處、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、墾丁國家公園管理處所合辦之「2018台灣自行車節 - Light up Taiwan極點慢旅」系列活動〝極北點富貴角燈塔騎遊、挑戰〞於107年7月21日(六)下午2時30分，於富貴角風藝術營區登場，共計有騎遊組與挑戰組逾千名參加者們齊聚參與。

北觀處表示，這次的極北燈塔自行車活動，逾千名來自全省各地車友們共襄盛舉，除了騎乘自行車體驗北海岸沿線的優美景色之外，本處更提供了總計10多樣共100多項豐富的摸彩獎項？

此外，在本場次的路線規劃中，今年主辦單位也精心安排搭配了「金山蹦火音樂季」的活動。當極北點參加者於富貴角的起點鳴笛出發，經過一番騎乘，來到金山磺港音樂季的終點現場磺港漁港。騎士們在稍事休息片刻，品嚐金山在地美食後，即可接續觀賞北海岸海面上獨特的「蹦火仔」捕魚技法，讓當日的報名民眾開心又樂活。

(中時電子報)