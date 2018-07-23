七夕甜蜜蜜！鹿耳門天后宮月祈良緣、台式西點飄異國風

【台南老爺行旅│七夕愛情嘉年華】8月1日起品嘗不一樣的味覺七夕！（台南老爺行旅提供）

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中時電子報
／整理報導

在過不到一個月，就是一年一夕的「七夕」（8月17日）了！小倆口計畫好要到哪度佳節呢？來台南鹿耳門天后宮月祈良緣，飽覽府城風光美景。七夕也要甜蜜蜜，有飯店業者推出混和台式傳統素材製作的西點，如海尼根綠茶蛋糕、烏龍茶乳酪蛋糕、玄米茶提拉米蘇等，要情人們甜在心裡、暖在胃裡！

【台南老爺行旅│七夕甜點】海尼根綠茶蛋糕。（台南老爺行旅提供）

遠距離的辛酸浪漫，「祂」最懂！台南老爺行旅8/1起攜手「跨國戀愛專家」鹿耳門天后宮月老，結合東西食材，打造《七夕》甜點共譜味蕾異國戀；同時聯手台灣最大獨立電影發行及數位內容整合商CATCHPLAY推出拍拖必備《愛情》電影院；更加碼推出《嘉年華》住房優惠，入住套房三折起！七夕、愛情、嘉年華，讓你今年無論是有情人或找情人都能渡過一個「超有愛假期」。

【台南老爺行旅│七夕甜點】烏龍茶乳酪蛋糕。（台南老爺行旅提供）

鹿耳門天后宮月老擅長以紅線頭長短預示每個人的良緣距離，故吸引許多嚮往遠距離戀愛的朋友們前往參拜；台南老爺行旅以「異國戀」為主題推出三款期間限定甜點，玩啤代表【海尼根綠茶蛋糕】以清爽苦甘的海尼根啤酒搭配馥郁回甘的東方綠茶，感受微苦帶甜的思念。

大人味代表【烏龍茶乳酪蛋糕】鹹香濃郁的澳洲乳酪包裹甘醇溫潤的台式紅烏龍，品嘗有點老派卻很回甘的經典美味；清新系代表【玄米茶提拉米蘇】翻玩義式經典提拉米蘇，嚴選茶香與米香兼具的玄米茶為基底，交織出清爽不膩口的夏日戀曲；討好月老愛吃甜，【布列斯特花生泡芙】以鹿耳門天后宮月老最愛吃的花生為主題，搭配充滿台式風味的香菜作點綴，感受甜中帶鹹的古早味美味。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

【台南老爺行旅│七夕愛情嘉年華】台南老爺行旅 x 鹿耳門天后宮，攜手共譜味蕾異國戀！（台南老爺行旅提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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