父親節不一樣！「海鮮桶」PK「羅西尼牛排」拚美味

2018年07月23日 06:53 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

在過不久就是一年一度父親節了！計畫好要帶爸爸去哪呢？飯店業者今年父親節以豐盛澎湃的海陸饗宴與旅人一同向父愛致上暖暖心意，在午晚餐時段推出「紳士海陸盛會」活動。滿滿海味的「舊金山海鮮桶海派組合」加上「美國頂級肋眼牛排鴨肝佐紅酒醬汁」，由主廚現場桌邊烹製專屬的華麗美味，讓全家在佳節裡享受一場觸動五感的華麗盛會。

The Chapter Café_父親專屬桌邊服務 延伸演繹義大利傳世名菜。（誠品行旅提供）

關於父愛，蘇聯文學創始人高爾基給了最好的詮釋，「父愛是一部震憾心靈的鉅作，讀懂了他，你就讀懂了整個人生」。相較於母親的溫柔堅韌，父親總是以含蓄的姿態，給予子女各種慈愛而深沉的溫暖，在他身上，有我們讀不完也品味不盡的魅力。

隨著父親節來臨，eslite hotel誠品行旅以豐盛澎湃的海陸饗宴與旅人一同向父愛致上暖暖心意，一樓The Chapter Café無國界料理餐廳自08/04-08/08午晚餐時段推出「紳士海陸盛會」活動，推薦父親品嚐深受饕客一致推崇的「舊金山海鮮桶海派組合」，集結波士頓活龍蝦、大草蝦、淡菜、螃蟹、生蠔、小章魚、蛤蜊…等當令海潮鮮味，搭配主食「爐烤泰式沙嗲雞」或「美式碳烤豬肋排」，讓旅人與父親可盡情分享歡樂的海派時光。

同時為特別款待父親的紳士味覺，凡點選「舊金山海鮮桶海派組合」則加碼贈送每位父親一份現場桌邊烹製的「美國頂級肋眼牛排鴨肝佐紅酒醬汁」，由主廚馬良翰延伸演繹義大利經典名菜「羅西尼牛排」，以擁有豐富大理石油花的美國安格斯肋眼牛排佐上口感細緻鮮嫩的匈牙利頂級鴨肝，邀請全家共同享受一場觸動五感的華麗盛會。

(中時電子報)