改革開放40年 促進兩岸理解交流 海峽記者特區行深圳展開

2018年07月23日 07:13 中時電子報 喻華德

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的海峽記者特區行今年邁入第17屆。今年以「改革開放40年」為主軸，邀請兩岸三地的記者參訪中國大陸的第一個經濟特區深圳，以及最新的經濟特區海南，其中並包含在大陸的臺資企業。

深圳市市委書記王偉中，22日在接受採訪團訪問時表示，習近平總書記在3月7日參加第13屆全國人大會議一次會議廣東代表團審議時表示，寄望繼續深化改革擴大開放，做到「四個走在全國前列」、當好「兩個重要視窗」，而且兩次直接提及深圳，並強調深圳要發揮核心引擎功能、強化引領帶動作用。這要求深圳不能只滿足於及格，而要有頂尖的表現。

近日，深圳市委召開了六屆十次全會，決議目標為確保至2020年，基本建成現代化國際化創新型城市，高品質全面建成小康社會；到2035年，建成可持續發展的全球創新之都，實現社會主義現代化；到本世紀中葉，建成代表社會主義現代化強國的國家經濟特區，成為競爭力影響力卓著的創新引領型全球城市。

王偉忠書記表示，一、是堅定不移走改革開放的正確之路、強國之路、富民之路。把握經濟特區新的戰略定位，大力弘揚“敢闖敢試、敢為人先、埋頭苦幹”的特區精神，以慶祝改革開放40周年契機，總結深圳40年改革開放經驗，舉全市之力建設前海深港現代服務業合作區和前海蛇口自貿區、深港科技創新特別合作區等重點平臺，在營商環境改革、科技供給側結構性改革、住房供給和保障機制改革等方面先行先試，形成更多可複製可推廣的制度成果，努力成為改革開放的重要視窗、改革開放的試驗平臺、，把經濟特區辦得更好、辦出水準。

二、走在最先鋒標準落實「四個走在全國前列」各項任務。構建推動經濟高品質發展體制機制方面，踐行新發展理念，加快構建資源高效配置的市場機制、深化供給側結構性改革的長效機制、品質技術標準的引領機制、綠色發展的約束機制、現代化指標考核評估的導向機制，打造高品質發展示範區；建設現代化經濟體系方面，加快產業鏈再造和價值鏈提升，集聚一批具有世界級競爭力的產業集群和企業集群，推動「深圳製造向深圳創造」、「深圳速度向深圳品質」、「深圳產品向深圳品牌轉變」，形成具有世界級競爭力的現代產業體系。形成全面開放新格局方面，著力構建與國際投資和貿易通行規則相銜接的開放型經濟新體制，加快建成國際性綜合交通樞紐、國際航空樞紐和全國綜合鐵路樞紐，攜手港澳共建國際一流灣區和世界級城市群，打造服務全國、面向世界的全球城市。營造共建共治共用社會治理格局方面，加快打造全球區域文化中心城市、全國高等教育高地、全國重要醫療中心和法治中國大陸示範城市，率先把深圳建設成為最安全穩定、最公平公正、法治環境最好的城市之一。

三、是扎實推進黨的建設新的偉大工程。全面推進黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，推動黨內生活嚴格規範、黨風政風持續向好、政治生態山清水秀，促進各級黨組織更加堅強有力、黨員先鋒模範作用更加彰顯，打造向世界全面彰顯中國共產黨先進性、純潔性「精彩樣板」。

(中時電子報)