7月23日三大報頭版要聞

2018年07月23日 07:32 中時電子報 綜合報導

@中國時報

台海防衛機密曝光！依據國軍最新修訂的台海防衛作戰計畫，一旦兩岸兵戎相見，台澎金馬防衛作戰要全靠國軍，美軍不提供一兵一卒。軍方官員說，我對美軍的要求是提供情報，決戰千里，讓我方清楚掌握來犯敵軍的動態。

在2016年美國大選期間，維基解密公布上萬封民主黨被駭的電郵，揭露希拉蕊奸詐虛偽的一面，重挫希拉蕊陣營，造成民主黨內部分裂，也暗助川普坐上白宮寶座。但維基解密與「被駭門」千絲萬縷的關係至今餘波蕩漾，也讓「通俄門」調查小組以及民主黨緊咬不放，讓維基解密成了川普揮之不去的絆腳石。

蔡英文總統8月將出訪巴拉圭，先前傳出有望過境美國紐約，不過香港《南華早報》報導，美國與大陸正值貿易戰，不願再與陸對立，恐讓蔡英文改為過境休士頓或邁阿密。總統府昨天強調，過境地點尚未確定。黨政人士則表示，台美關係良好，該言論顯然另有所圖。

20國集團（G20）財長與央行總裁高峰會21日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場，一如上月在加拿大舉行的G7領袖峰會，G20也是充滿火藥味，口徑一致抨擊美國片面提高關稅。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）直指，現在猶如被人用槍指著頭部，並指除非美國取消向歐盟進口的鋼鐵及鋁材加徵關稅，否則不會與美展開貿易談判。日本財相麻生太郎也批評美國加徵關稅的決定，主張應透過宏觀政策調整貿易逆差。

@旺報

面對美國把中國當成主要對手，在美國地位相對真空的區域，大陸正卯足勁經營。11月大陸將與南太平洋島國舉辦中國──南太平洋島國峰會，台灣在南太平洋地區共有6個邦交國；接著二十國集團峰會（G20）將於11月30日至12月1日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，大陸國家主席習近平將出席，台灣在中南美與加勒比海地區，有10個邦交國。我方外交處境，在11月恐全面拉響警報。

連習會日前舉行時，在第一排陪同中共總書記習近平會見的大陸官員，除國台辦官員外，中央辦公廳主任丁薛祥排第一，中共政治局委員楊潔篪次之，主管港澳台的國務委員王毅則未陪同。這代表由外事工作委員會主導對台工作非常明顯。

大陸第2季GDP成長率6.7%與預期相符，6月零售銷售成長9%、工業生產成長6%，前者優於預期、後者遜於預期，加以6月信貸數據錯綜，未能舒緩投資人對於貿易衝突影響經濟前景的擔憂，人民幣亦延續貶值走勢，壓抑陸、港股市走弱，惟傳聞資管新規執行通知即將正式公告且規範有望較預期放鬆，提振市場投資信心，帶動上周五陸股暴力拉升，市場期待啟動一波反彈行情。

為提供台灣民眾更多更豐富的大陸旅遊資訊，海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處此次新印製2000箱繁體旅遊資料運來台灣，總重至少20噸，全部大放送，總量比大陸各省市所準備資料加起來的還要多，索取民眾從展攤排到旅展大門口。拿到的民眾都說物超所值，超級高興。

@工商時報

榮化昨（22）日無預警宣布將與國際投資機構KKR簽署股份轉換協議的下市計畫！KKR將以每股56元（內含每股約台幣2.9元股息），100％收購榮化股份，收購金額高達新台幣478億元（約15.6億美元），相對榮化20日收盤價格，溢價幅度17.28％。

台積電法說下修全年財測利空出盡後，權值王股價上周五（20日）大漲5.79％；加上股王大立光連續性揚升，替科技巨擘蘋果8月初將公告財報暖身。外資法人指出，蘋果供應鏈投資聲浪大幅提高，蘋果行情正面對決貿易戰變數，多頭挑戰11,000點是本周重頭戲。

經濟部次長龔明鑫昨（22日）表示，受美中貿易戰恐持久戰影響，台商企業透露正考慮鮭魚返鄉。龔明鑫說，未來半年是吸引台商回流的關鍵時刻，若台商回台作升級轉型實質投資，政府將祭出智慧機械設備投資抵減二擇一的優惠及土地等誘因，全力協助。

我國面臨少子化危機，行政院長賴清德今年拋出私幼公共化及托育補助，今年8月將全面上路，盼減輕家有0～5歲幼兒的家庭負擔，預估接下來每年將投入逾130億元，將在108年度中央政府總預算中呈現少子化新增政策。

(中時電子報)