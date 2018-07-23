伊藤潤二「鬼屋」試膽趣！與蛞蝓少女飆恐懼、看富江死而復生

2018年07月23日 07:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

來自森田病院的富江X光片，下落不明帶著詛咒的翡翠，來自南美洲需賭上性命才能吃到的蜜…….，在隱藏版展區中將獨家展出大師創作中令所有人恐懼的根源。夏日飆高溫，也象徵七月「鬼月」將來到，想不到熱鬧的台北信義計畫區竟然有鬼出沒？

號稱「最美麗」的女鬼「富江」。

今年三月間，新北驚傳有婦人殺死小姑並用水泥封屍，讓人為之驚聳！有網友議論紛紛，這彷彿是日本恐怖大師「伊藤潤二」漫畫中才會出現的情節！恐怖喔～恐怖到了極點喔！暑假到了，過不久也是七月鬼月來！自認夠大膽的朋友不妨來信義計畫區，來台北信義計畫區試膽吧！亞洲第一個再現日本恐怖漫畫大師伊藤潤二世界觀的鬼屋在台北「驚嚇」登場！來看看鬼屋裡有什麼「驚喜」吧！

永遠醒不來的「長夢」。（主辦單位提供）

●雙鬼屋涵蓋12篇章！恐懼、告別要你好看

伊藤潤二恐怖體驗展-絕命逃走中]，精選「伊藤潤二驚選集」動畫12篇章，打造雙主題「恐懼鎮」、「告別市」奇幻鬼屋，諸如富江、雙一恣意的詛咒、蛞蝓少女、傀儡家族、十字路口美少年、時尚模特兒、鄰窗等，從平面到立體，挑戰你最不想面對的感官體驗，走入漫畫深處的恐懼不可自拔。對應情節和角色，都是不容錯過的體驗

伊藤潤二恐怖體驗展【 A 館｜恐懼鎮 】。

【 A 館｜恐懼鎮 】鎮民代表模特兒淵、蛞蝓少女、寒氣患者，擔任盡責地陪，挑戰感官極限！

【 B 館｜告別市 】聽雙一敲響詛咒，看富江死而復生，... 瀕死絕望感如影隨形，彷彿身處人間煉獄。

位於百貨公司1樓的「售票亭」有濃濃的伊藤潤二恐怖風。

●繩子串連一條心！轉彎就有「鬼」來電

這次小編所體驗的是【 A 館｜恐懼鎮 】，入場口就是陰森森一片，依稀能感受到「陰風來襲」！怕參館者嚇破膽，不能獨自入館，需4～6人為一小組。主辦單位會提供一條繩子，小組同仁要拉緊繩子一起入鬼屋。

「伊藤潤二恐怖體驗展」用石膏形塑的人形屍骨。

如果你夠有膽，建議你可以走在最前面，當「小隊長」，主辦單位會提供小隊長一個「微薄」蠟燭形手電筒，作為燈光指引。入場後不久，會先看一個短片，然不時也有唏噓聲傳出，這時可別亂了陣腳。

「伊藤潤二恐怖體驗展」裡重現經典漫畫中的「恐怖美工刀」。

走路鬼屋後，可看見伊藤潤二大師眾多作品，壯如慓悍男性的模特兒淵從背後來嚇你、蛞蝓少女伸出長舌頭和你「勾勾纏」、戰場上俘獲的精美佩玉竟會散發陣陣「寒氣」！一個轉彎就是重重驚喜，除了「鬼嚇人」，還能聽得到別組的尖叫嘶吼，不知道「好兄弟」是否也會有興趣來試膽？

台灣限定的「富江啤酒」。★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

●伊藤潤二經典漫畫重現！富江啤酒人氣旺

走出鬼屋後，還有隱藏版的第三展區，展區中主要呈現伊藤潤二經典漫畫場景中，令人恐懼的根源重現，例如1/42的《富江》、《長夢》裡不明物質的結晶，[傀儡家族]木偶姜皮耶等等，每一項作品都經過來回監修，製作精緻，活靈活現，絕對會讓粉絲們驚呼感嘆。

伊藤潤二老師大推「142的富江」肉乾。（主辦單位提供）

此外，本展覽限定周邊商品更是囊括伊藤潤二作品中經典角色，諸如富江、名模淵小姐、愛詛咒人的雙一、十字路口美少年、蛞蝓少女等周邊商品，都可以在期間限定商店找得到，台灣限定富江肉乾、富江啤酒人氣最旺，餐飲區還有伊藤潤二限定輕食料理，歷經驚嚇恐怖體驗之後，吃一個靈魂附體眼球包，喝一杯淵的檸檬泡泡飲壓壓驚吧！

伊藤潤二老師大推眼球包與彈珠汽水。（主辦單位提供）

逃走的終點，不是痛苦絕望，而是興奮期待！因為，終於可以把夢中情人們帶回家囉！中二病發作時有雙一當你玩伴，週末夜的下酒菜將有富江相伴～嘉獎自己踏入鬼屋的勇氣，就算包下整家店也有理，親自來商店挖寶，荷包大失血、也心甘情願！

伊藤潤二大師簽名紀念。（主辦單位提供）

●大師來台試鬼屋！也直呼「好恐怖」

伊藤潤二老師於開展前一天7月13日專程抵台，跟幸運抽中Golden Ticket的20名粉絲一起搶先體驗亞洲第一個根據老師作品篇章策劃的鬼屋。伊藤潤二在接受黃子佼直播專訪時表示，他其實並不相信鬼的存在，也不怕鬼，但他很喜歡鬼屋，因為鬼屋營造的氛圍與挑戰人們內心深處的恐懼，跟他的作品想要呈現的有異曲同工之妙，然當伊藤老師看到淵小姐出現的時候，也忍不住驚呼：好恐怖。

隱藏版展區伊藤潤二老師的簽名。（主辦單位提供）

這次體驗展還有一個隱藏版展區，把伊藤潤二筆下的恐懼根源，例如「寒氣」中下落不明帶著詛咒的翡翠，「潰談」裡來自南美洲需賭上性命才能吃到的蜜，還有《長夢》裡不明物質的結晶等，伊藤潤二老師看到這些東西可以被活靈活現的呈現在眼前，感到驚嘆不已，還藉機重溫了自己過去的漫畫篇章，直呼過癮。伊藤潤二老師也特別在展場主視覺以及隱藏版展區中留下親筆簽名，粉絲前來朝聖時絕不能錯過！

最美麗女鬼「富江」化身唱片明信片。

今年夏天，暗黑與恐懼即將籠罩台北信義區重重關卡考驗你的膽量、勇氣與想像，喪鐘響起，準備開逃！

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伊藤潤二恐怖體驗展四大天王。（主辦單位提供）

伊藤潤二恐怖體驗展—絕命逃走中

展期：7月14日(六)～9月16日(日)

地點：新光三越台北信義新天地A9館 9樓

(中時電子報)