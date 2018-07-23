PGA》老虎發威 伍茲英公開賽差點摘冠

2018年07月23日 07:56 中時電子報 盧品青

莫里納利摘下生涯首座大滿貫。(美聯社)

Birdie at Hogan's Alley.@TigerWoods is now just two back.



Full scoring https://t.co/gVDayzkpiZ#TheOpen pic.twitter.com/73gGe4LPxf — The Open (@TheOpen) 2018年7月22日

英國公開賽結果出爐，莫里納利(Francesco Molinari)以總桿數276桿(-8)半路殺出奪下冠軍，成為史上首位在四大滿貫賽封王的義大利人。衛冕者史畢斯(Jordan Spieth)最後一天爆桿痛失冠軍，老虎伍茲(Tiger Woods)前9洞一度躍居領先位置，最後平標準桿以T6作收。

伍茲前9洞抓兩鳥打出爭冠氣勢，以-7獨居領先，讓球迷和網友都驚訝不已。可惜伍茲在第11洞失手打出雙柏忌，他之後有幾次精采救Par，但這個雙柏忌傷得很重，以總桿數290(-5)功敗垂成。雖然沒能摘冠，伍茲仍是比賽的焦點，他身後始終圍著一圈又一圈的觀眾。

史畢斯第3輪打完還以-9領先，不料決賽輪手感轉壞，第6洞就打出雙柏忌，而且18洞打完沒抓下半隻鳥，表現反不如伍茲。

莫里納利前兩輪剛好打平標準桿，帶著第3輪-6的好成績進入決賽並抓下兩鳥，憑藉後兩輪0柏忌的穩定演出以-8摘冠。麥克羅伊(Rory McIlroy)決賽輪第14洞奮勇打出老鷹，但也只能稍稍彌補他前9洞的失誤，最終以-6排名第2。

(中時電子報)